На стиле: в продаже появились защитные маски из кожи питона

Предприниматель из Флориды, США, запустил продажу защитных масок из земноводных во время пандемии коронавируса.
Владелец компании All American Gator Products Брайан Вуд начал изготавливать и продавать по 20-40 долларов маски из кожи питонов и аллигаторов.
Правда, он признает, что пока его изделия не защищают от проникновения бактерий коронавируса и их следует доработать, установив систему фильтрации. Но зато это красиво.
«Люди хотят оставаться стильными во время пандемии, поэтому я решил дать им такую возможность», — считает он.
Но с ним согласны далеко не все. «Кожа рептилий на лице... Звучит, как внезапная вспышка нового заболевания», «Может еще маску из кожи человека выпустить?», «Зачем убивать животных ради бесполезных масок?» — негодуют пользователи.
Особенно возмущены земляки дизайнера, потому как жителей Флориды обязали во время режима изоляции носить маски при любом выходе из дома, в том числе в продуктовые магазины и аптеки. И им очень не нравится перспектива ощущения змеиной кожи на лице.