На стиле: в продаже появились защитные маски из кожи питона

Владелец компании All American Gator Products Брайан Вуд начал изготавливать и продавать по 20-40 долларов маски из кожи питонов и аллигаторов.

Правда, он признает, что пока его изделия не защищают от проникновения бактерий коронавируса и их следует доработать, установив систему фильтрации. Но зато это красиво.

«Люди хотят оставаться стильными во время пандемии, поэтому я решил дать им такую возможность», — считает он.

ФОТО: Charles Trainor, Jr./AP

Но с ним согласны далеко не все. «Кожа рептилий на лице... Звучит, как внезапная вспышка нового заболевания», «Может еще маску из кожи человека выпустить?», «Зачем убивать животных ради бесполезных масок?» — негодуют пользователи.