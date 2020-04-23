«Чувствуем себя отлично» — Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар пандемии

Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто „нет“ и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны,