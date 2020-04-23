«Чувствуем себя отлично» — Марина Кравец рассказала о своих родах в разгар пандемии

Резидент Comedy Club Марина Кравец в начале апреля стала мамой. Она родила девочку. Несмотря на то, что сейчас разгар пандемии, многие врачи России и мира «переучиваются» на инфекционистов, все койки в больницах переполнены, роддома свою работу ведут слаженно, пишет Пятый канал.
Кравец поделилась с подписчиками, как начались ее роды. По словам Марины, они поехали с мужем обследоваться в больницу буквально на полчаса, даже не взяли с собой сумку, собранную для роддома. Но тут неожиданно начались роды. Артистка отметила, что благодаря слаженной работе врачей, все прошло хорошо.
То, что ВЫ для нас сделали — настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, четкой и, что очень важно — спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда!
— написала Марина.
В разгар пандемии к ней пустили мужа, чему она была безумно рада, ведь в большинстве роддомов это запрещено. Об этом сообщает Sobaka.ru.
Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто „нет“ и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны,
— поделилась Кравец.