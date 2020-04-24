Почему полезно спать без белья и держать ноги в заварке: девять гигиенических хитростей

Почему нельзя стирать наволочки с кондиционером

Наволочки больше других постельных принадлежностей собирают грязь, пот и выделения сальных желез. А если их стирать с кондиционером, остатки средства забиваются между волокон, снижая впитываемость ткани. Это может привести к ухудшению состояния кожи — например, к появлению акне или ранних морщин. Да и волосы на такой подушке будут загрязняться быстрее, пишет «Домашний Очаг».

Почему стоит взять с собой зубную нить

Зубная нить — лучшая инвестиция в здоровье зубов. Остатки пищи, застрявшие в межзубном пространстве, не только выглядят неэстетично, но и вызывают неприятный запах изо рта. Вычистить их с помощью обычной зубной щетки получается не всегда, да и пользоваться ей вне дома не очень удобно.

Почему полезно спать без белья

На самом деле в ночное время белье вам совсем не нужно — не говоря уже о пижамах с шортами или брюками. Позвольте вашему телу «дышать» — такая практика в разы снижает риск развития молочницы и других вагинальных инфекций.

Почему зубной щетки недостаточно

Белый налет, который скапливается на языке — не что иное как бактерии, остатки органических веществ и отмерших клеток. Представляете, что они могут сотворить со здоровьем, если вовремя от них не избавиться? Приобретите качественный скребок для языка и пользуйтесь им каждый день, чтобы сделать дыхание более свежим, улучшить вкус еды и даже укрепить иммунитет.

Почему нужно держать ноги в заварке

Черный чай — натуральный антибиотик, который эффективен в отношении целого ряда опасных патогенов, включая дрожжевые грибки, атакующие ногти и стопы. Регулярное использование ванночек из крепкого черного чая также помогает закрыть поры и уменьшить потоотделение при гипергидрозе ног.

Почему антисептик для рук — важное приобретение

Антисептический гель поможет защитить вас от инфекций во время поездок и путешествий, а также освежить руки — если нет возможности помыть их водой с мылом. Но есть еще один «гигиенический» лайфхак, о котором знают немногие. С помощью антисептика можно избавиться от запаха пота и подсушить подмышки, если нет возможности принять душ и воспользоваться дезодорантом. Гель быстро сохнет на коже и не оставляет пятен на одежде.

Почему не стоит часто подмываться

Организм женщины устроен таким образом, что влагалище санируется и очищается без какой-либо помощи извне. Частые подмывания — особенно с мылом, использование ароматизированные прокладок и тампонов только повышает риск развития вагинальных инфекций и воспалительных заболеваний.

Почему нужно обязательно мыть за ушами

За ухом располагаются железы, вырабатывающие особый секрет, который, смешиваясь с грязью и потом, приобретает очень неприятный запах. Вы можете ежедневно принимать душ и тщательно ухаживать за кожей и волосами, но, если вы не моете пространство за ушами, все ваши усилия могут быть сведены к нулю.

Почему стоит заменить гель для бритья кондиционером для волос

Кондиционер смягчает и приподнимает волос, уменьшая риск раздражения и порезов во время бритья.

Почему полезно пить воду с лимоном с утра