Десять плохих вещей, которые вы можете сделать со своими волосами

Красивые волосы требуют тщательного ухода, но зачастую наши старания оборачиваются против нас самих. Чтобы не совершать распространенных ошибок, внимательно изучите подборку вредных привычек. И больше никогда так не делайте!
Мы давали вам много полезных советов: рассказывали, как правильно укладывать волосы феном, как не повредить шевелюру при завивке и окрашивании, как мыть голову и многое другое… Но даже если вы все делаете правильно, есть некоторые мелочи и привычки, способные перечеркнуть любые усилия.
Пользуетесь старыми расческами
Вы наверняка знаете, что зубную щетку нужно менять не реже, чем раз в три месяца. То же самое можно сказать и о расческе: поверьте, это не тот предмет, который используют вечно. Между зубчиками расчески скапливаются микробы и бактерии, способные навредить коже головы и, как следствие, волосам. И еще, после каждого сеанса расчесывания обязательно удаляйте оставшиеся на щетке волоски, а раз в неделю тщательно мойте расческу шампунем и пищевой содой. Трихологи также советуют никогда не одалживать свою расческу — даже лучшей подруге! Здесь мы снова могли бы провести аналогию с зубной щеткой.
Слишком туго затягиваете резинку
Резинка для волос, конечно, необходима в обиходе, но и она способна навредить вашей шевелюре. Если вы делаете хвост, слишком туго его затягивая, нарушается кровообращение кожи головы, а это может привести к повышенному выпадению волос. Кроме того, многие резинки буквально выдирают волосы при снятии: выбирай лишь те, которые будут легко соскальзывать и не травмировать.
Стилисты часто говорят своим клиентам о том, что волосы нужно стричь хотя бы раз в два месяца. И большинство девушек этим правилом дружно пренебрегает! Беда в том, что чем сильнее концы секутся, тем слабее становятся ваши волосы в целом, им особенно не хватает увлажнения и питания. Поэтому, если вы хотите, чтобы волосы всегда были здоровыми и блестящими, регулярно подравнивайте кончики хотя бы на сантиметр.
Это правило распространяется и на тех, кто отращивает волосы: в любом случае сухие концы нужно срезать, как бы ни дорога вам была длина.
Слишком часто делаете восстановительные процедуры
Другая крайность — излишняя любовь к волосам. Если вы слишком часто делаете маски или постоянно посещаете салон для профессионального ухода, есть риск не просто выбросить деньги на ветер, но еще и навредить шевелюре. К примеру, кератин, которого нам так часто не хватает и который содержится в большинстве масок для волос, в слишком большом количестве, напротив, приводит к ломкости. Более того, постоянное использование питательных и увлажняющих средств заметно «утяжеляет» волос, делая его слабым.
Итак, после каждого мытья головы используйте кондиционер, а маску — не чаще, чем раз в неделю. Большинство масок имеют пролонгированный эффект, так что нет необходимости постоянно перегружать волос.
Часто делаете горячую укладку
Если плойка для завивки или утюжок для выпрямления — ваши лучшие друзья каждое утро, то не удивляйся, что волосы стали сухими и ломкими. Горячие стайлеры выпаривают из волос жидкость, а значит, им постоянно будет не хватать увлажнения. Увы, но шампуни и маски с этой проблемной справиться не смогут: вам просто нужно перестать злоупотреблять горячими укладками.
Термозащитный спрей — это средство номер один, которое должно стоять у вас на полке рядом с шампунем и бальзамом! Термозащита помогает волосам сохранять влагу и действительно предотвращает повреждения. Наносить спрей нужно тщательно: убедитесь, что вы не пропустили ни одной пряди.
Неправильно расчесываетесь
Длинные волосы нельзя расчесывать одним широким и уверенным движением от корней к концам — это приведет только к лишней потере волос и повреждению. Всегда при расчесывании придерживайте прядь рукой так, чтобы не было сильного натяжения у корней. Если в каких-то местах волосы сильно спутались и не расчесываются сразу, то сначала аккуратно разделите их пальцами, а потом прочешите еще раз.
Небрежно обращаетесь с мокрыми волосами
Когда волос мокрый, он особенно уязвим. Дело в том, что вода делает волосы более тяжелыми, и когда вы неаккуратно вытираете их полотенцем или активно расчесываете, есть риск потерять даже тех «ребят», которые пока и не думали покидать вашу голову. Поэтому бережно просушивайте волосы полотенцем массажными движениями, а расчесывать их можно только гребнем с редкими зубьями.
Наносите слишком много средств для укладки
Мы верим, что у вас есть целый арсенал средств для укладки, но не надо выливать на голову все сразу! Масло, термозащита, пенка, а потом еще и лак… Вы правда думаете, что волосам это понравится? Любые, даже самые лучшие продукты имеют химический состав и утяжеляют волос, ими нельзя злоупотреблять. Тут тоже действует известное правило: все хорошо в меру. К тому же, если природа и так наградила вас роскошной шевелюрой, не стоит увлекаться экспериментами и пытаться достичь совершенства.
Давно не меняли шампунь
Обычно девушки делятся на два лагеря: те, кто считают, что шампунь нужно менять не реже, чем раз в месяц во избежания привыкания, и те, кто нашел «свой» шампунь и не меняет его вообще никогда. На самом деле заблуждаются и те, и другие.
Наши волосы тоже меняют свое состояние и требуют разных видов ухода. Если год назад вы использовали шампунь против жирности, это не значит, что он по-прежнему вам нужен. Средства для жирных волос сушат, и не исключено, что вам давным-давно необходим другой шампунь. Кроме того, качество волоса зависит от гормонального фона, менструального цикла и массы других причин. Поэтому менять шампунь надо по мере необходимости, следя за «настроением» волос.