Десять плохих вещей, которые вы можете сделать со своими волосами

Мы давали вам много полезных советов: рассказывали, как правильно укладывать волосы феном, как не повредить шевелюру при завивке и окрашивании, как мыть голову и многое другое… Но даже если вы все делаете правильно, есть некоторые мелочи и привычки, способные перечеркнуть любые усилия.

Пользуетесь старыми расческами

Вы наверняка знаете, что зубную щетку нужно менять не реже, чем раз в три месяца. То же самое можно сказать и о расческе: поверьте, это не тот предмет, который используют вечно. Между зубчиками расчески скапливаются микробы и бактерии, способные навредить коже головы и, как следствие, волосам. И еще, после каждого сеанса расчесывания обязательно удаляйте оставшиеся на щетке волоски, а раз в неделю тщательно мойте расческу шампунем и пищевой содой. Трихологи также советуют никогда не одалживать свою расческу — даже лучшей подруге! Здесь мы снова могли бы провести аналогию с зубной щеткой.

Слишком туго затягиваете резинку

Резинка для волос, конечно, необходима в обиходе, но и она способна навредить вашей шевелюре. Если вы делаете хвост, слишком туго его затягивая, нарушается кровообращение кожи головы, а это может привести к повышенному выпадению волос. Кроме того, многие резинки буквально выдирают волосы при снятии: выбирай лишь те, которые будут легко соскальзывать и не травмировать.

Редко стрижете волосы

Стилисты часто говорят своим клиентам о том, что волосы нужно стричь хотя бы раз в два месяца. И большинство девушек этим правилом дружно пренебрегает! Беда в том, что чем сильнее концы секутся, тем слабее становятся ваши волосы в целом, им особенно не хватает увлажнения и питания. Поэтому, если вы хотите, чтобы волосы всегда были здоровыми и блестящими, регулярно подравнивайте кончики хотя бы на сантиметр.

Это правило распространяется и на тех, кто отращивает волосы: в любом случае сухие концы нужно срезать, как бы ни дорога вам была длина.

Слишком часто делаете восстановительные процедуры

Другая крайность — излишняя любовь к волосам. Если вы слишком часто делаете маски или постоянно посещаете салон для профессионального ухода, есть риск не просто выбросить деньги на ветер, но еще и навредить шевелюре. К примеру, кератин, которого нам так часто не хватает и который содержится в большинстве масок для волос, в слишком большом количестве, напротив, приводит к ломкости. Более того, постоянное использование питательных и увлажняющих средств заметно «утяжеляет» волос, делая его слабым.

Итак, после каждого мытья головы используйте кондиционер, а маску — не чаще, чем раз в неделю. Большинство масок имеют пролонгированный эффект, так что нет необходимости постоянно перегружать волос.

Часто делаете горячую укладку