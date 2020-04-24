Пт, 24.04.2020

Десятилетняя дочь Веры Брежневой опубликовала фото с не по годам вызывающим макияжем

Вера Брежнева.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Сара Киперман экспериментирует со своей внешностью. Пока что все ограничилось только макияжем со стрелками. То ли еще будет.

Вера Брежнева, похоже, поощряет увлечение своей 10-летней дочери Сары Киперман косметикой. Девочка редко, но постит в своем Instagram снимки, на которых раньше можно было разглядеть практически неуловимый макияж, пишет Woman.

В последний раз Сара немного перестаралась. Она выложила кадры, на которых макияж уж очень заметен, а для маленькой девочки, можно сказать, даже неуместен. Дочка Брежневой нанесла большое количество ярко-розовых румян на щеки и тени в тон, а глаза обрамила густой подводкой.

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