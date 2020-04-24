Женский гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: кому судьба приготовила пережить самый счастливый момент?

Астрологи сообщают, что карьера, личная жизнь и даже внутреннее состояние в мае во многом зависит от текущих стараний. Влияние планет в мае очень интересное, поэтому предлагаем узнать, чего ждать и к чему готовиться каждому знаку Зодиака.

Женщина-Овен

В конце апреля звезды готовы зарядить представительниц Овна большим количеством энергии, если они хотя бы немного времени посвятят себе и ментальной работе над собой. На самоизоляции вряд ли получится надолго уединиться, но если представится возможность — ей нужно пользоваться без раздумий. Неделя обещает появление необычных идей о том, как победить несправедливость, продвинуть в массы свое творчество, преуспеть в любовных делах. Все это потребуется развивать, не забывая про основные дела.

Женщина-Телец

Женщин-Тельцов на этой неделе будет оберегать целая плеяда сильных планет. Однако это не значит, что можно расслабиться, перенести дела или переложить ответственность на других. Сейчас придется вести себя особенно осторожно, чтобы не попасть в безвыходную ситуацию. В первую очередь эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воздержаться от важных дел и начинаний, а также отказаться от попыток достичь своего в обход. Любые тайные игры и мошеннические схемы принесут либо нулевой результат, либо станут причиной больших неприятностей.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы на этой неделе могут заметить в себе такие качества, как инфантильность, склонность избегать решения проблем и замалчивать недовольство. Причиной внутреннее желание выровнять эмоциональный фон и набраться сил вместо того, чтобы тратить время на борьбу с трудностями. Астрологи одобряют такую модель поведения, но предупреждают, что проблемы, отложенные в долгий ящик, могут разрастаться с большой скоростью. Лучше всего не концентрироваться на плохом и учиться замечать хорошее. Это убережет от стрессовых ситуаций.

Женщина-Рак

Конец апреля запомнится представительницам Рака как счастливый момент. Неделя будет наполнена романтикой, нежностью, гармоничным общением, но и это не все. Самое главное в том, что многие Раки в ближайшие 7 дней могут стать на несколько шагов ближе к мечте. Для ее осуществления звезды подарят очень много энергии. Астрологи советуют направлять ее сразу в дело, предварительно поставив перед собой грандиозные цели. Хороший настрой поможет избежать неприятных ситуаций и быстро достичь желаемого.

Женщина-Лев

Звезды предсказывают, что на грядущей неделе Львицы повысят свою активность на дому, и это позитивно скажется на внутреннем состоянии. Какой именно будет эта активность — выбирать только женщинам-Львам. Единственное, что советуют астрологи — с осторожностью относиться к идеям сторонних людей. Прежде всего, осторожность пригодится в личной жизни. В конце апреля на пути рожденных под эгидой Льва нередко будут попадаться «классические» энергетические вампиры. И если их намерения удастся хоть как-то предупредить, неделя закончится без происшествий и любовных драм.

Женщина-Дева