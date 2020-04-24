Магия бровей: какая форма подойдет под твой тип лица

Российский визажист Юлия Любитова рассказала Wday.ru о правилах выбора формы бровей для женщин с овальным, круглым и другими типами лица.
Всем нам хочется всегда выглядеть красивыми, ухоженными и чувствовать себя уверенно. Часто мы стараемся повторить образы звезд, но результат нас не устраивает. То же самое происходит, когда мы стараемся угнаться за модными тенденциями.
В начале 2000 в моде были узкие брови-ниточки, из-за чего пинцет и нить стали нашими лучшими друзьями. А после 2010 года начал набирать популярность тренд на густые, натуральные брови. Мгновенно все стали их отращивать, вдохновляясь внешностью Кары Делевинь. С тех пор прошло 10 лет, а многие до сих пор не нашли свою идеальную форму бровей. Предлагаем это исправить как можно скорее.
На что стоит обратить внимание при выборе формы бровей
За основу возьмем форму лица, форму глаз и общую геометрию лица. Вот несколько главных правил.
Бровь не должна быть короче длины вашего глаза.
Бровь начинается параллельно началу глаза.
Самый интенсивный цвет брови приходится на ее надлом, начало брови никак не может быть темнее ее изгиба и хвостика.
Цвет бровей подбираем и под цвет корней волос, и под цвет средней длины (у лица).
Брови для каждого типа лица
Существует множество типов лица, однако мы выделим основные шесть: овальное, квадратное, круглое, в форме сердца, ромбовидное и длинное.
Овальный тип лица
Начнем с «классического» лица — овального. Форма считается идеальной, поэтому обладателям такого лица идут практически любые брови. Например, прямые, с легким изгибом (его можно сделать более акцентным).
Для сравнения: у Меган Фокс глаза менее крупные, чем у Джессики Альбы, поэтому ей идут более тонкие брови. Чем больше ширина вашего глаза, тем шире брови могут у вас быть.
Квадратный тип лица
Для круглого лица отлично подойдут брови с небольшим изгибом. Преимущественно прямые линии принесут гармонию. Не стоит увлекаться шириной бровей, поскольку слишком широкие варианты утяжелят образ, а слишком узкие не помогут его сбалансировать.
Сердцевидный тип лица
Стоит помнить, что брови мы подбираем исходя не только из типа лица. Также учитывайте форму глаз, носа и губ. Если глаза посажены близко, можно немного отдалить друг от друга брови, чтобы сбалансировать взгляд. И, наоборот, если глаза посажены далеко, брови стоит сблизить.
Не забывайте, что кончик бровей часто стремится к виску, а самый интенсивный цвет должен быть в надломе и хвостике. Если вы обладательница миниатюрных черт лица (глаз, носа и губ), то широкие и густые брови не ваш вариант. Брови — это рамка лица, поэтому правильный ее подбор обеспечит гармонию и красоту.