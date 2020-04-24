Магия бровей: какая форма подойдет под твой тип лица

Всем нам хочется всегда выглядеть красивыми, ухоженными и чувствовать себя уверенно. Часто мы стараемся повторить образы звезд, но результат нас не устраивает. То же самое происходит, когда мы стараемся угнаться за модными тенденциями.

В начале 2000 в моде были узкие брови-ниточки, из-за чего пинцет и нить стали нашими лучшими друзьями. А после 2010 года начал набирать популярность тренд на густые, натуральные брови. Мгновенно все стали их отращивать, вдохновляясь внешностью Кары Делевинь. С тех пор прошло 10 лет, а многие до сих пор не нашли свою идеальную форму бровей. Предлагаем это исправить как можно скорее.

На что стоит обратить внимание при выборе формы бровей