Ученые рассказали о том, в каком возрасте женщины одержимы сексом

Ученые из Университета Техаса в Остине провели исследование, в результате которого ученые смогли определить возраст женщины, когда они особенно стремятся к сексу.
Принято считать, что женщины с возрастом все реже думают о плотских утехах. Оказывается, только после 27 лет у них начинается по-настоящему страстный период. Связана такая особенность с низкой репродуктивной способностью.
В молодости девушки не задумываются о рождении детей, поэтому стремление к сексу зачастую не столь сильное, как кажется на первый взгляд.
В 30-летнем возрасте картина полностью меняется. Вы все еще прекрасны, но уже хотите завести ребенка! Поэтому и растет потребность к сношению. Так, в период с 27 по 45 лет дамы чаще задумываются об интимной стороне своей жизни и получают от секса с партнером больше удовольствия.
По одной из версий, которую выдвигают ученые, неудержимое стремление женщин 30-летнего возраста к интимным отношениям связано именно с тем, что заканчивается срок репродуктивных возможностей женского организма.