Ученые рассказали о том, в каком возрасте женщины одержимы сексом

В молодости девушки не задумываются о рождении детей, поэтому стремление к сексу зачастую не столь сильное, как кажется на первый взгляд.

В 30-летнем возрасте картина полностью меняется. Вы все еще прекрасны, но уже хотите завести ребенка! Поэтому и растет потребность к сношению. Так, в период с 27 по 45 лет дамы чаще задумываются об интимной стороне своей жизни и получают от секса с партнером больше удовольствия.