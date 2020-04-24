Почему я не худею? Семь самых распространенных ошибок

Иногда несколько мелких ошибок, могут поставить под угрозу весь труд по избавлению от лишнего веса. «Домашний Очаг» рассказывает, какие распространенные ошибки чаще всего мешают нам в борьбе с лишними килограммами.

Вы слишком увлекаетесь цельнозерновыми продуктами

Да, углеводы очень важны для нашего здоровья и в норме должны составлять не менее 55% рациона. Да, цельные зерна — отличное решение, так как одновременно удовлетворяют потребность в углеводах и клетчатке. Но важно помнить, что и бурый рис, и киноа, и макароны из твердых сортов пшеницы — это очень калорийные продукты. И потому важно соблюдать меру: в идеале за один прием пищи стоит съедать не больше одного стакана злаков (в сухом виде). Еще лучше завершать трапезу свежими овощами и небольшим количеством нежирного белка.

Вы не считаете перекусы

Маленькое печенье, горсть чипсов, одна конфета — ерунда, не правда ли? Увы, не правда: именно такие «мелочи» и становятся самой частой причиной лишних килограммов, которые появляются, казалось бы, ниоткуда. Попробуйте вести дневник питания хотя бы в течение недели-двух — и вы сами убедитесь, откуда «прирастают» лишние 100−200 калорий в день. Каждый день.

Орехи — ваш любимый перекус

Ничего не говорим: орехи — это по‑настоящему здорово (поставьте ударение по вашему вкусу), в том числе для фигуры. И горсть миндаля или фундука в день — отличный перекус, который восполнит потребность в ненасыщенных жирах и поможет не проголодаться до ужина. Но вот все, что больше этой порции — уже слишком много. Все-таки, как ни крути, а калорий в орехах действительно много. Да, нам тоже очень жаль.

Вы едите слишком быстро

Или между делом. Или за компьютером. Или за книгой. В общем, не важно, как — важно, что вы не сосредотачиваетесь на процесс и потому регулярно пропускаете тот момент, когда уже сыты. Люди, которые едят вдумчиво, в среднем съедают на 25−30% меньше, при этом чувствую себя сытыми. Вы точно хотите каждый день съедать на треть больше, чем вам на самом деле нужно?

Или слишком мало

Слишком сильное ограничение в пище или отказ от обеда, ужина или завтрака не приведет вас к хорошему результату: даже если таким образом вам удастся сбросить несколько килограммов, они очень скоро вернутся — и, вероятнее всего, не одни. Чтобы добиться хороших, а главное стабильных и долговременных результатов не нужно есть мало — важно есть правильно.

В вашем рационе слишком мало или слишком много белка

Ежедневно женщины должны получать не меньше 46 граммов белка (мужчины — 56 граммов) — в противном случае обмен веществ, а также функционирование важных систем организма может быть нарушено. Кроме того, диета с высоким содержанием белка помогает похудеть: многочисленные исследования подтверждают, что добровольцы, получающие много белка, легче теряют лишний вес. Но главное соблюдать меру: регулярное превышение дневной нормы белка также может быть опасным для вашей фигуры и здоровья.

Вы мало спите

Чем меньше вы спите, тем больше весите — так можно в двух словах пересказать результаты исследования, опубликованного в издании Annals of Internal Medicine. Во‑первых, гормон сна мелатонин также регулирует обмен веществ, и если его выработка нарушена, метаболизм замедляется. Во‑вторых, стресс от недостатка сна делает нас более восприимчивыми к «плохой» еде. Поэтому если вы хотите похудеть, начните с режима сна!