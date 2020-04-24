Почему я не худею? Семь самых распространенных ошибок

Мало спать, есть много белка и цельных углеводов — и еще как минимум четыре ошибки, которые могут свести на нет все наши усилия!
Иногда несколько мелких ошибок, могут поставить под угрозу весь труд по избавлению от лишнего веса. «Домашний Очаг» рассказывает, какие распространенные ошибки чаще всего мешают нам в борьбе с лишними килограммами.
Вы слишком увлекаетесь цельнозерновыми продуктами
Да, углеводы очень важны для нашего здоровья и в норме должны составлять не менее 55% рациона. Да, цельные зерна — отличное решение, так как одновременно удовлетворяют потребность в углеводах и клетчатке. Но важно помнить, что и бурый рис, и киноа, и макароны из твердых сортов пшеницы — это очень калорийные продукты. И потому важно соблюдать меру: в идеале за один прием пищи стоит съедать не больше одного стакана злаков (в сухом виде). Еще лучше завершать трапезу свежими овощами и небольшим количеством нежирного белка.
Вы не считаете перекусы
Маленькое печенье, горсть чипсов, одна конфета — ерунда, не правда ли? Увы, не правда: именно такие «мелочи» и становятся самой частой причиной лишних килограммов, которые появляются, казалось бы, ниоткуда. Попробуйте вести дневник питания хотя бы в течение недели-двух — и вы сами убедитесь, откуда «прирастают» лишние 100−200 калорий в день. Каждый день.
Орехи — ваш любимый перекус
Ничего не говорим: орехи — это по‑настоящему здорово (поставьте ударение по вашему вкусу), в том числе для фигуры. И горсть миндаля или фундука в день — отличный перекус, который восполнит потребность в ненасыщенных жирах и поможет не проголодаться до ужина. Но вот все, что больше этой порции — уже слишком много. Все-таки, как ни крути, а калорий в орехах действительно много. Да, нам тоже очень жаль.
Или между делом. Или за компьютером. Или за книгой. В общем, не важно, как — важно, что вы не сосредотачиваетесь на процесс и потому регулярно пропускаете тот момент, когда уже сыты. Люди, которые едят вдумчиво, в среднем съедают на 25−30% меньше, при этом чувствую себя сытыми. Вы точно хотите каждый день съедать на треть больше, чем вам на самом деле нужно?
Или слишком мало
Слишком сильное ограничение в пище или отказ от обеда, ужина или завтрака не приведет вас к хорошему результату: даже если таким образом вам удастся сбросить несколько килограммов, они очень скоро вернутся — и, вероятнее всего, не одни. Чтобы добиться хороших, а главное стабильных и долговременных результатов не нужно есть мало — важно есть правильно.
В вашем рационе слишком мало или слишком много белка
Ежедневно женщины должны получать не меньше 46 граммов белка (мужчины — 56 граммов) — в противном случае обмен веществ, а также функционирование важных систем организма может быть нарушено. Кроме того, диета с высоким содержанием белка помогает похудеть: многочисленные исследования подтверждают, что добровольцы, получающие много белка, легче теряют лишний вес. Но главное соблюдать меру: регулярное превышение дневной нормы белка также может быть опасным для вашей фигуры и здоровья.
Вы мало спите
Чем меньше вы спите, тем больше весите — так можно в двух словах пересказать результаты исследования, опубликованного в издании Annals of Internal Medicine. Во‑первых, гормон сна мелатонин также регулирует обмен веществ, и если его выработка нарушена, метаболизм замедляется. Во‑вторых, стресс от недостатка сна делает нас более восприимчивыми к «плохой» еде. Поэтому если вы хотите похудеть, начните с режима сна!