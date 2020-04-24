Девять весенних трендов, которые идеально подойдут полненьким

Гигантский горох

Горох приобрел угрожающие размеры. Настолько, что теперь на него могут решиться только те девушки, красота которых столь же масштабна. Не будем пугать астеничных барышень — для них тоже остались варианты. На примере показа Carolina Herrera (SS 2020) мы видим, что в ходу сразу все версии горошка: от мелкой к самой крупной. Однако модное лидерство все-таки за гигантским воплощением. На примере plus-size модели Эшли Грэм мы можем убедиться в том, что на роскошных параметрах крупный горох выглядит очень даже адекватно. Он не кажется устрашающе большим. Точно также и формы Эшли на его фоне выглядят очень даже деликатными.

Крупный горох. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Важно! На Эшли Грэм не самая крупная версия принта. Это скорее средний вариант. Однако на худенькой девушке он будет смотреться крупнее в два раза. Эшли же может себе позволить и самый большой размер (пример — на рукавах платья от Carolina Herrera).

Масштабный color block

Сочетание крупных цветовых блоков (color block) — это прием, который в моде уже не первый сезон, однако именно сейчас мы имеем дело с пиком тенденции. Во-первых, блоки стали максимально масштабными: например, когда фигура делится вертикально пополам. Во-вторых, тенденция уже начала перерождаться в необычный формат: сочетание крупных фреймов, содержащих разные принты. И та, и другая версии показаны при размере XXL, так как крупные блоки позволяют поддержать масштаб фигуры и создать нужные визуальные эффекты. Если правильно расположить участки, то удастся выделить то, что мы хотим показать, и заретушировать прочее. Миниатюрные девушки таких решений должны избегать или пропорционально уменьшать калибр блоков.

Как принцип соразмерности работает в элементах кроя? Точно также. Огромные рукава-буфы сделают худышку карикатурным персонажем и создадут впечатление, что она вышла на улицу в театральном реквизите. Совершенно другое впечатление произведет в платье с такими рукавами девушка более внушительных параметров. Они не будут казаться чем-то из ряда вон выходящим, просто все поймут — барышня в тренде. Однако не стоит перегибать палку. Если огромные буфы сочетать с аналогичными рюшами и оборками, от эффекта театральности вас тоже никто не застрахует.

Рукава-буфы — выбор не на каждый день. Данный элемент кроя всегда будет отсылать к теме нарочитости и демонстрировать желание выделиться из толпы. Очевидно, что в крупном формате (при всей соразмерности) они будут весьма необычно смотреться и на крупной женщине. Просто решите для себя: хотите ли выделяться из толпы настолько отчетливо. Например, как Эшли Грэм.

Гипертрофированные воланы