Девять весенних трендов, которые идеально подойдут полненьким

В этом сезоне, равно как и в следующем, отчетливо прослеживается тенденция к гипертрофии: крупные принты, масштабные элементы кроя, гигантские сумки-слинги. Если пару лет назад мы имели дело с мелким горошком, то теперь на подиумах преимущественно его версия в формате XXL. Деликатные рукава-буфы превратились в нереально большие, а воланы все больше напоминают гигантские оборки кринолинов XIX века.
На самом деле ничего удивительного здесь нет: любой тренд развивается и на разных этапах претерпевает трансформации. В данном случае они пошли по пути увеличения размеров. Вероятно, мы имеем дело с пиком развития тенденций, которые совсем скоро пойдут на спад. Но это вовсе не значит, что их нужно игнорировать. Особенно тем, кому данные воплощения трендов очень даже на руку. Речь о девушках, обладающих роскошными параметрами. Все гипертрофированные формы им показаны. Этот факт продиктован правилом соразмерности. Кстати, согласно последнему, худым девушкам данных трендов лучше избегать. Не все в этом мире делается для стройняшек.
Правило соразмерности гласит: размеры должны быть подобны. Девушке крупной подойдут крупные принты, аксессуары и элементы кроя. На их фоне ее размер будет восприниматься адекватно. Мелкие детали на контрасте сделают параметры фигуры еще более внушительными. Ниже приведен список модных тенденций, которые позволяют соблюдать правило соразмерности, оставаясь на пике моды.
Крупные цветы
Начнем с иллюстрации принципа соразмерности, взяв в качестве примера дико актуальный принт — цветочный. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Обратите внимание на то, как органично крупные цветы смотрятся на plus-size-модели, в то время как на модели-худышке они же вызывают ощущение платья не по размеру (хотя с размером все в порядке). Девушке справа для того, чтобы подчеркнуть стройность и деликатность черт лица, нужно выбрать флоральный узор с масштабом — от среднего к мелкому.
А теперь самое главное: крупный цветочный принт — самая актуальная из флоральных тенденций. Конечно, в перечне трендов есть и мелкий цветочек (мильфлер), но даже беглого взгляда на подиум достаточно, чтобы понять: масштабность все-таки побеждает. Причем тенденция эта прослеживается и в текущем сезоне (SS 2020), и в грядущем (FW 2020/2021).
Широкая полоска
Так как работу принципа соразмерности мы уже детально проанализировали, осталось увидеть все тенденции, в которых он удачно воплощается. Удачно, разумеется, для девушек с аналогичными параметрами. На очереди еще один актуальный принт, самая модная версия которого весьма масштабна, — полоска. Кстати, удачен он еще и тем, что позволяет корректировать фигуру за счет создания вертикалей. Это происходит, если мы делаем ставку на аналогичную версию полоски.
Горизонтальная вариация таит опасности, но и она не противопоказана, если принт соразмерен и грамотно дополнен вертикалями. Например, тельняшку с крупными полосками стоит сочетать с жакетом, расстегнутые полы которого создадут корректирующие продольные линии. Также может быть использован удлиненный жилет.
Гигантский горох
Горох приобрел угрожающие размеры. Настолько, что теперь на него могут решиться только те девушки, красота которых столь же масштабна. Не будем пугать астеничных барышень — для них тоже остались варианты. На примере показа Carolina Herrera (SS 2020) мы видим, что в ходу сразу все версии горошка: от мелкой к самой крупной. Однако модное лидерство все-таки за гигантским воплощением. На примере plus-size модели Эшли Грэм мы можем убедиться в том, что на роскошных параметрах крупный горох выглядит очень даже адекватно. Он не кажется устрашающе большим. Точно также и формы Эшли на его фоне выглядят очень даже деликатными.
Важно! На Эшли Грэм не самая крупная версия принта. Это скорее средний вариант. Однако на худенькой девушке он будет смотреться крупнее в два раза. Эшли же может себе позволить и самый большой размер (пример — на рукавах платья от Carolina Herrera).
Масштабный color block
Сочетание крупных цветовых блоков (color block) — это прием, который в моде уже не первый сезон, однако именно сейчас мы имеем дело с пиком тенденции. Во-первых, блоки стали максимально масштабными: например, когда фигура делится вертикально пополам. Во-вторых, тенденция уже начала перерождаться в необычный формат: сочетание крупных фреймов, содержащих разные принты. И та, и другая версии показаны при размере XXL, так как крупные блоки позволяют поддержать масштаб фигуры и создать нужные визуальные эффекты. Если правильно расположить участки, то удастся выделить то, что мы хотим показать, и заретушировать прочее. Миниатюрные девушки таких решений должны избегать или пропорционально уменьшать калибр блоков.
Как принцип соразмерности работает в элементах кроя? Точно также. Огромные рукава-буфы сделают худышку карикатурным персонажем и создадут впечатление, что она вышла на улицу в театральном реквизите. Совершенно другое впечатление произведет в платье с такими рукавами девушка более внушительных параметров. Они не будут казаться чем-то из ряда вон выходящим, просто все поймут — барышня в тренде. Однако не стоит перегибать палку. Если огромные буфы сочетать с аналогичными рюшами и оборками, от эффекта театральности вас тоже никто не застрахует.
Рукава-буфы — выбор не на каждый день. Данный элемент кроя всегда будет отсылать к теме нарочитости и демонстрировать желание выделиться из толпы. Очевидно, что в крупном формате (при всей соразмерности) они будут весьма необычно смотреться и на крупной женщине. Просто решите для себя: хотите ли выделяться из толпы настолько отчетливо. Например, как Эшли Грэм.
Гипертрофированные воланы
Еще один дико актуальный элемент кроя — волан. Им снабжаются юбки, платья, блузки. Волан может быть мелким или крупным. Как вы уже догадались, первый — для малышек; второй — для роскошных дам. Миниатюрная девушка, надев платье с огромным воланом, рискует произвести эффект, который уже был описан в теме огромных буфов: театральность, откровенный закос под «Кармен».
Важно правильно расположить волан. Самый удачный вариант: создать с его помощью вертикаль. Соразмерность волана стратегически важна. Если он будет мелким, то и вертикаль не сработает. Также стоит обратить внимание на то, как вертикальный волан декорирует зыбкую зону живота и паха. Именно там часто залегают те сантиметры, которые мы хотим скрыть. При этом показать нужно другие сантиметры — те, которыми вы гордитесь. Тут в помощь декольте. Но это уже совсем другая история. Подробнее о платьях XXL читайте ЗДЕСЬ.
Широкие ремни
Раз уж мы коснулись темы достоинств (говоря о декольте), то продолжим ее, переходя к вопросу модных аксессуаров. Одним из них является ремень. Подиум советует подчеркивать талию, причем делая это на сто процентов очевидно. В топе острых аксессуарных трендов — очень широкие пояса и ремни. Почему именно их должны рассмотреть обладательницы весомых достоинств? По той простой причине, что для них важно всегда оформлять свои прелести, рисуя нужные линии и пропорции.
Талия важна стратегически. Разумеется, если она читается (хотя бы намеком). Если не читается (некоторые типы фигур ее лишены), то можно пробовать игру объемов: выбрать нарочито просторные вещи и перетянуть их в области талии (соразмерным поясом). Здесь нужно следить за тем, чтобы не переборщить. В случае, когда для создания талии требуется слишком много мнимого объема, лучше выбрать другой прием визуальной коррекции.
Бижутерия размера XXL
Очень крупные барочные серьги; инкрустированные камнями и жемчугом заколки; колье в три ряда — все это хорошо для Эшли Грэм, но вы никогда не увидите ничего подобного на худышке Оливии Палермо. Все потому, что обе девушки прекрасно знают свои сильные и слабые стороны. Для Эшли — крупные украшения, для Оливии — изящные. Кусает ли модница Палермо свои худенькие локотки, когда понимает, что ей нельзя примерить ультрамодные аксессуары? Скорее всего, нет, ведь она прекрасно знает, что у фешн-индустрии для всех найдется решение.
Большие тоуты/ шоперы / слинги
Страсть дизайнеров к крупным форматам отразилась и на сумках. В списке самых актуальных моделей этой весны можно встретить и тоуты, и шоперы очень внушительных параметров. Есть даже вариации на тему слингов.
Если такую сумку приобретет девушка хрупкая, то по закону соразмерности она сразу же уменьшится в размерах еще больше, кроме того, появится ощущение, будто взяла модница в руки вовсе не дамскую сумку, а какой-то мешок. Если же ею вооружится дама роскошная, ни у кого никаких крамольных мыслей не возникнет.