Семь способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Если после месяца карантина тебе кажется, что в мире больше не существует игр, в которые ты с ребенком не играла, попробуй взять на вооружение наши варианты. Все, что тебе понадобится, точно есть у тебя дома.
Игра на внимательность
Возьми детали от конструктора и построй из них две фигурки. Они должны быть почти одинаковыми, но с каким-то одним отличием. Например, одна деталька может быть другого цвета. Сначала покажи ребенку обе фигурки, а затем спрячь одну из них за спиной. Малыш должен найти отличие. Уровни игры можно усложнять, добавляя все больше несоответствий.
Игра на развитие памяти
Для этой игры тебе снова понадобится конструктор. А еще позови папу и устрой настоящие соревнования. Построй башню из деталек разных цветов. Затем попроси участников на скорость воспроизвести правильную последовательность. Тот, кто сделает это первым, победил.
Кукольный театр
Расскажи ребенку какую-то историю или сказку, а затем попроси воспроизвести тот же рассказ, только при помощи игрушек, которые есть под рукой. Это могут быть куклы, животные, фигурки от Lego. Эта игра развивает воображение, кратковременную память и помогает малышу понять последовательность тех или иных действий.
Игра на соответствие
Возьми обычный лист бумаги, нарисуй на нем 10 квадратов. Возьми фломастеры разных цветов и попроси ребенка закрасить ими квадраты. Затем вырежи их вместе с малышом и положи в коробку из-под яиц. А дальше — еще интереснее. Подготовь небольшие предметы разных цветов и предложи маленькому исследователю разложить их по цветам.
Игра в наперстки
Возьми три стаканчика и одну яркую, но запоминающуюся деталь. Переверни все стаканчики и под один из них спрячь «сокровище». Попроси ребенка запомнить, где оно лежит, а затем начни быстро передвигать «наперстки». Эта игра тренирует внимательность, концентрацию и умение принимать решения.
Поиск недостающих деталей
Положи перед тоддлером четыре кубика и попроси их запомнить. Когда он закроет глаза, убери один предмет, а затем попроси открыть глаза и догадаться, чего именно не хватает. Игру можно усложнять и добавлять все больше деталей.
Раскопки
Насыть в большую миску любую мелкую крупу, например, рис или гречку. Помести туда же около 10 мелких предметов, которые ребенку предстоит найти. Чтобы усложнить игру, поиски можно проводить не руками, а ложкой. Эта игра тренирует мелкую моторику и полностью соответствует методам развития по системе Монтессори.