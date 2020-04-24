Семь способов занять малыша, когда кажется, что вариантов уже нет

Игра на внимательность

Возьми детали от конструктора и построй из них две фигурки. Они должны быть почти одинаковыми, но с каким-то одним отличием. Например, одна деталька может быть другого цвета. Сначала покажи ребенку обе фигурки, а затем спрячь одну из них за спиной. Малыш должен найти отличие. Уровни игры можно усложнять, добавляя все больше несоответствий.

Игра на развитие памяти

Для этой игры тебе снова понадобится конструктор. А еще позови папу и устрой настоящие соревнования. Построй башню из деталек разных цветов. Затем попроси участников на скорость воспроизвести правильную последовательность. Тот, кто сделает это первым, победил.

Кукольный театр

Расскажи ребенку какую-то историю или сказку, а затем попроси воспроизвести тот же рассказ, только при помощи игрушек, которые есть под рукой. Это могут быть куклы, животные, фигурки от Lego. Эта игра развивает воображение, кратковременную память и помогает малышу понять последовательность тех или иных действий.

Игра на соответствие

Возьми обычный лист бумаги, нарисуй на нем 10 квадратов. Возьми фломастеры разных цветов и попроси ребенка закрасить ими квадраты. Затем вырежи их вместе с малышом и положи в коробку из-под яиц. А дальше — еще интереснее. Подготовь небольшие предметы разных цветов и предложи маленькому исследователю разложить их по цветам.

Игра в наперстки

Возьми три стаканчика и одну яркую, но запоминающуюся деталь. Переверни все стаканчики и под один из них спрячь «сокровище». Попроси ребенка запомнить, где оно лежит, а затем начни быстро передвигать «наперстки». Эта игра тренирует внимательность, концентрацию и умение принимать решения.

Поиск недостающих деталей

Положи перед тоддлером четыре кубика и попроси их запомнить. Когда он закроет глаза, убери один предмет, а затем попроси открыть глаза и догадаться, чего именно не хватает. Игру можно усложнять и добавлять все больше деталей.

Раскопки