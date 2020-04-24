Пт, 24.04.2020

Рецепт вкусного бананового чизкейка без выпечки

Банановый чизкейк. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Как потовить быстрый чизкейк из творога? Действуем по рецепту «Сегодня».

Банановый чизкейк с творогом без выпечки – прекрасный десерт, который можно подать к утреннему кофе. Главное – использовать для основы качественный творог, желательно домашний.

Чтобы чизкейк не треснул при разборе формы, пройдитесь ножом с узким лезвием по бортику.

Творожный чизкейк с бананом

Время приготовления: больше 3-х часов

Калорийность: 254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г жирного творога
  • 2 спелых банана
  • 100 мл воды
  • 10 г желатина
  • 150 мл греческого йогурта
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г песочного печенья
  • 100 г сахара

Способ приготовления

  1. Песочное печенье измельчить скалкой, собрать в миску.
  2. Влить к нему растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. Выложить полученную массу в разъемную форму и хорошо утрамбовать. Поставить форму в холодильник.
  3. Желатин залить водой и оставить набухать.
  4. Почистить бананы, поломать на средние кусочки и отправить в блендер. Добавить творог, сахар и йогурт. Измельчить.
  5. Желатин подогреть до полного растворения. Не кипятить. Помешивая, по чуть-чуть влить его к творожной начинке.
  6. Залить начинку в форму и поставить в холодильник минимум на три часа.

Как подавать чизкейк

⠀Аккуратно освободить чизкейк от бортиков формы, украсить кусочками банана, сбрызнутыми лимонным соком. Нарезать десерт на порционные кусочки и подавать к столу.

НАВЕРХ