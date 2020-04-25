Как не забыть выпить лекарство: ТОП-6 полезных советов

Держи таблетки на виду

Проще всего не пропустить прием, если постоянно видеть ваше лекарство. Поставь его на рабочий стол рядом с компьютером или, если прием связан с водой или временем принятия пищи, рядом с холодильником, банкой кофе или графином с водой. Как известно, лучше всего принимать таблетки с чистой водой без газов (так таблетка быстрее начнет действовать) — соком или чаем лучше не запивать.

Купи две одинаковые пачки

Конечно, речь идет не о сверхдорогих лекарствах, а о тех, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Купи сразу две упаковки: одну держи дома, другую — в сумке, так ты избежишь ситуаций, когда срочно нужно принять таблетку, а она осталась в другом месте.

Скачай приложение

Современные телефоны могут следить за тем, сколько шагов ты сделала, сколько воды выпила и приняла ли таблетку. Осталось найти нужное приложение или просто поставить будильник с напоминанием на нужные даты и время.

Наклей стикеры

Более древний способ не забыть что-то важное — наклеить стикеры на все возможные поверхности. Если дома висит настенный календарь, можно вписать нужную информацию туда.

Купи таблетницу

В первую очередь таблетница, конечно, нужна людям, которым нужно принимать сразу несколько таблеток в течение недели. Впрочем, даже для тех, кто похвастаться обширной коллекцией не может, подобная упаковка может пригодиться — в ней удобно и безопасно хранить лекарства. Опять же можно положить таблетницу на видное место на стол, чтобы ни о чем не забыть.

Свяжи прием лекарств с привычным ритуалом