Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле

Если у вас есть сковорода гриль или электрический гриль, вам даже не нужно выходить из дома, чтобы приготовить эту аппетитную горячую закуску. Лаваш с начинкой из сыра сулугуни, зелени и томатов получается очень вкусным и сочным, пишет Сегодня.