Сб, 25.04.2020

Как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле

Лаваш с начинкой. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Если у вас есть сковорода гриль или электрический гриль, вам даже не нужно выходить из дома, чтобы приготовить эту аппетитную горячую закуску. Лаваш с начинкой из сыра сулугуни, зелени и томатов получается очень вкусным и сочным, пишет Сегодня.

Зимой вместо свежих помидоров вы можете добавить горсть вяленых.

Лаваш с помидорами и сулугуни

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 листов лаваша
  • 500 г сулугуни
  • 3-4 помидора
  • Большой пучок укропа
  • Оливковое масло
  • Соль – по желанию

Способ приготовления:

  1. Натереть сыр на крупной терке, укроп измельчить. Перемешать зелень с сулугуни.
  2. Затем нарезать помидоры.
  3. Насыпать сыр с укропом на край лаваша. Сверху выложить помидоры. Достаточно туго свернуть лаваш, стараясь при этом его не порвать. Смазать рулет оливковым маслом.
  4. Жарить на гриле в течение 10 минут, один раз перевернув.
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