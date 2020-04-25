Все вместе: изучаем три позы для одновременного оргазма

«Профессиональная наездница»

Поза, когда женщина находится сверху, может иметь множество вариаций, кроме того, когда женщина контролирует процесс, ей легче достигнуть оргазма, так как в большинстве случаев, мужчины достигают пика наслаждения первыми, в то время как партнерше еще далеко до финала. Наш вариант позы наездницы предполагает, что женщина сидит сверху, слегка отклонившись назад: таким образом стимулируются самые чувствительные точки на ее теле, что помогает догнать мужчину в самый ответственный момент.

«Бабочка»

Если вам надоел однообразный секс на кровати, немного измените локацию, но все же оставьте постель в качестве участника интимного мероприятия. Женщина ложится на постель, а партнер в это время становится напротив кровати. Такая поза обеспечивает более глубокое проникновение, особенно если женщина поднимет ногу на плечо своего мужчины. Однако будьте осторожны, если вы начинаете испытывать дискомфорт, сразу скажите об этом мужчине.

«Десертная ложка»