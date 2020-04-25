Сб, 25.04.2020

«Мотиватор!» Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Известная российская певица Валерия на своем примере доказала, что режим самоизоляции — это не повод забрасывать спортивные тренировки. Сейчас артистка регулярно делает физические упражнения дома с использованием простого спортивного инвентаря: гантелей и коврика, пишет Пятый канал.

В Instagram звезда призналась, что у нее пока получается побеждать лень и даже, сидя дома, она продолжает работать над своей фигурой.

Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования,

— отметила Валерия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on

Свой пост исполнительница сопроводила видео с домашней тренировки, на котором качает ягодичные мышцы.

Фанаты были восхищены силой воли Валерии и, конечно, не смогли оставить без комплиментов ее безупречную фигуру.

«Валерия, вы наш мотиватор!»

«Мышцы — топ!»

«Я за спорт каждый день! В этом полностью вас поддерживаю!»

«Фигура — огонь!»

— писали пользователи.

НАВЕРХ