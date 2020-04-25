«Мотиватор!» Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции

В Instagram звезда призналась, что у нее пока получается побеждать лень и даже, сидя дома, она продолжает работать над своей фигурой.

Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования,

— отметила Валерия.

Свой пост исполнительница сопроводила видео с домашней тренировки, на котором качает ягодичные мышцы.

Фанаты были восхищены силой воли Валерии и, конечно, не смогли оставить без комплиментов ее безупречную фигуру.

«Валерия, вы наш мотиватор!»

«Мышцы — топ!»

«Я за спорт каждый день! В этом полностью вас поддерживаю!»

«Фигура — огонь!»