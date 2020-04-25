«Мотиватор!» Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции

Известная российская певица Валерия на своем примере доказала, что режим самоизоляции — это не повод забрасывать спортивные тренировки. Сейчас артистка регулярно делает физические упражнения дома с использованием простого спортивного инвентаря: гантелей и коврика, пишет Пятый канал.
В Instagram звезда призналась, что у нее пока получается побеждать лень и даже, сидя дома, она продолжает работать над своей фигурой.
Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования,
— отметила Валерия.
Свой пост исполнительница сопроводила видео с домашней тренировки, на котором качает ягодичные мышцы.
Фанаты были восхищены силой воли Валерии и, конечно, не смогли оставить без комплиментов ее безупречную фигуру.
«Валерия, вы наш мотиватор!»
«Мышцы — топ!»
«Я за спорт каждый день! В этом полностью вас поддерживаю!»
«Фигура — огонь!»
— писали пользователи.