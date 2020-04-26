Почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!! ... Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов, поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества... Прошу простить меня, если такое можно простить,