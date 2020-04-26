Почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее показала семейное фото с мужем и сыном, попала в центр скандала из-за высказывания о домашнем насилии.
Во время онлайн-интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV звезда затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье.
Подробности скандала с Региной Тодоренко
Так, артистка вспомнила недавнюю историю одной из актерских пар российского шоу-бизнеса – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, которая объявила о разводе. После чего актриса со слезами на глазах призналась подписчикам в Instagram, что Павел поднимал на нее руку. Регина выразила недоумение, зачем Агата выставила на показ все семейные проблемы.
Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?
– заявила Тодоренко в прямом эфире.
Спустя время после этого интервью Регина Тодоренко стала гостьей эфира журнала Glamour, и в разговоре с главным редактором снова затронута тему домашнего насилия.
Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна всем видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия,
– выразила мнение 29-летняя певица.
После сказанных слов на Регину посыпались негативные комментарии со стороны пользователей Сети, а журнал Glamour и вовсе лишил звезду звания "Женщина года".
Регина Тодоренко публично извинилась
После скандала, который разгорелся в Сети, телеведущая поспешила извиниться за свои слова и опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Я прошу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации,
– заявила Тодоренко.
Позже звезда опубликовала еще один пост с повторными извинениями и пояснила, что каждой женщине под силу остановить насилие, ведь все в наших руках. По ее словам, именно такую мысль она пыталась донести во время интервью. Более того, Тодоренко связалась с фондами по поддержке жертв насилия, чтобы помогать женщинам.
Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!! ... Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов, поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества... Прошу простить меня, если такое можно простить,
– отметила Регина.