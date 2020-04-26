ВКУСНО И ПОЛЕЗНО ⟩ Что приготовить на завтрак в выходной день

В нашей подборке – грейпфрут в микроволновке с творогом и орехами, смузи-боул из фруктов и полезная яблочная запеканка.
Грейпфрут в микроволновке с творогом
Время приготовления:
10 минут
Ингредиенты:
- 1 розовый грейпфрут
- 100 г зернистого творога
- Сливочное масло
- Цедра лимона и лайма
- Сахар
- Фундук
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки.
- Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона.
- Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут.
- На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.
Смузи-боул с ягодами и бананом
Время приготовления:
5 минут
Ингредиенты:
Для основы:
- 1 чашка миндального молока
- 1/2 замороженного банана
- 1 чашка замороженного ягодного микса
- 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)
Для топпинга:
- 1/3 чашки черники
- 1/4 чашки малины
- 2 столовые ложки мюсли
- 1 чайная ложка тыквенных семечек
- 1/4 чашки ежевики
Способ приготовления:
- Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
- Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
- Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.
Полезная яблочная запеканка
Время приготовления:
45 минут
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 4 ст.л хлопьев "Пять злаков"
- 90 г сливочного масла
- 4 куриных яйца
- 5 ст.л сахарной пудры + для посыпки
- 250 мл молока
- 1/2 ч.л корицы
Способ приготовления:2
- Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать мякоть тонкими ломтиками.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и тушить около 10 минут.
- Измельчить хлопья в кофемолке или с помощью блендера. Пересыпать их в миску, добавить яйца, сахарную пудру, соль, корицу и тщательно перемешать с помощью венчика. Затем, не прекращая мешать, влить молоко.
- Жаропрочную форму смазать маслом, выложить тушеные яблоки и залить их тестом.
- Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 25-30 минут.
- Посыпать просеянной сахарной пудрой и подавать.