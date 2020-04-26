Чего не хватает организму, если хочется сладкого, соленого или кислого

Потребность в сладком

Когда постоянно хочется чего-то сладкого, то значит, что организму не хватает углеводов. Решить эту проблему поможет регулярный прием каш и овощей. Если желание съесть что-то сладкое появилось спонтанно, то это может быть нехватка глюкозы в организме. Можно после основного приема пищи съесть маленький кусочек шоколада, сладких фруктов или сухофруктов.

Потребность в кислом

Чаще всего кислого хочется съесть после употребления жирной пищи в большом количестве. Следует следить за своим рационом, а жирную пищу заменить различными овощами.

Еще одной причиной, почему организм требует кислого может быть ослабленный иммунитет и простудные заболевания. Необходимо пить заваренный шиповник, а из фруктов есть киви и апельсин.

Если же потребность в кислом не исчезает, а дополняется еще и такими симптомами как постоянное отсутствие аппетита, отрыжка на протяжении дня и метеоризм после еды тогда необходимо обратиться к врачу.

Потребность в соленом

Желание съесть что-то соленое может говорить о том, что организму не хватает хлоридов. Если в свой рацион добавить свеклу, морскую капусту и сельдерей, то эта проблема быстро решится.