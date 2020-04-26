Сырники с зеленью – вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Не у каждого есть много времени, чтобы приготовить полноценный завтрак или обед. Но и питаться одними бутербродами или фастфудом тоже не выход. В таком случае вам пригодится рецепт не только вкусного, но и полезного блюда, которое придется по душе всей семье!
В наше время из-за напряженного графика, домашних забот или усталости на готовку остается не так много времени, да и сил тоже, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам рецепт любимого домашнего блюда – сырников с зеленью. Они неприхотливы в приготовлении и отнимут не так много времени. Зато порадуют ароматным запахом и вкусом.
Сырники с зеленью - простой рецепт
Ингредиенты:
- Сухой творог - 350 грамм.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Сыр – 70 грамм.
- Мука (рисовая) – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 дольки.
- Зелень.
Пpиготовление:
1. Для начала взбейте яйца и сметану. Затем добавьте творог и зелень. Чтобы не испортить текстуру будущих сырников зелень надо резать очень мелко.
2. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке и добавьте в полученную массу. Затем очередь муки. Перемешайте все ингредиенты.
3. Перед тем, как жарить смажьте сковороду оливковым маслом. Сформируйте сырники нужной величины и обжарьте их с обеих сторон. Блюдо готово.
4. Для любителей рекомендуем подавать их со сметаной.
Приятного аппетита!