Сырники с зеленью – вкусное и полезное блюдо для всей семьи

В наше время из-за напряженного графика, домашних забот или усталости на готовку остается не так много времени, да и сил тоже, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам рецепт любимого домашнего блюда – сырников с зеленью. Они неприхотливы в приготовлении и отнимут не так много времени. Зато порадуют ароматным запахом и вкусом.

Сырники с зеленью - простой рецепт

Ингредиенты:

Сухой творог - 350 грамм.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Сыр – 70 грамм.

Мука (рисовая) – 2 ст. л.

Чеснок – 2 дольки.

Зелень.

Пpиготовление:

1. Для начала взбейте яйца и сметану. Затем добавьте творог и зелень. Чтобы не испортить текстуру будущих сырников зелень надо резать очень мелко.

2. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке и добавьте в полученную массу. Затем очередь муки. Перемешайте все ингредиенты.

3. Перед тем, как жарить смажьте сковороду оливковым маслом. Сформируйте сырники нужной величины и обжарьте их с обеих сторон. Блюдо готово.

4. Для любителей рекомендуем подавать их со сметаной.