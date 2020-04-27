Анджелина Джоли о воспитании детей: «Невозможно быть идеальным родителем»

Сейчас, в разгар этой пандемии, я думаю обо всех матерях и отцах, которые находятся с детьми дома. Все надеются на то, что они смогут сделать все правильно, ответить на все потребности и оставаться спокойными и позитивными. Но есть одна вещь, которая мне помогла, — понимание того, что это невозможно,