Горчица: пять полезных свойств для здоровья и красоты

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Из-за высокой концентрации противовоспалительных соединений, масляный экстракт семян горчицы связан с уменьшением риска сердечного приступа и аритмии сердца (нерегулярный сердечный ритм). Жирные кислоты омега-3, присутствующие в горчичном масле, также помогают поддерживать здоровье сердца.

Поддерживает здоровую кожу и волосы

Горчица стимулирует кровообращение в коже головы, что может способствовать росту волос. Его антиоксидантные и антимикробные свойства также делают его мощным средством от прыщей, гиперпигментации и солнечных ожогов.

Регулирует уровень сахара в крови

Листья горчицы помогают стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить внезапные всплески или колебания после еды. Противовоспалительное действие листьев может помочь восстановить чувствительность к инсулину.

Снижает уровень холестерина

Листья горчицы уменьшают количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Это возможно благодаря присутствию растительных соединений глюкозинолатов.

Предотвращает потерю костной массы