«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала, как ее в детстве изнасиловали

И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес,

Маша отметила, что те кто становятся жертвами подобных случаев не знают почему это произошло именно с ними. Звезда вспомнила, что много раз задавала себе этот вопрос, но так и не нашла на него ответ.