Лайфхак: как избавить блюдо от лишнего жира

Как убрать жир из рагу или супа

Самый простой способ – дождаться, пока еда остынет. Капли жира затвердеют и соберутся сверху, после чего их можно будет убрать ложкой.

Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.

Есть еще один вариант: заверните в белую салфетку кубик льда и проведите им по поверхности блюда. Лед притянет лишний жир как магнит и излишек останется на салфетке.

Как убрать жир с холодца

Чтобы готовый холодец не был покрыт слоем жира, его нужно предварительно снять. Удобнее всего это делать широкой плоской ложкой. Можно, процедив, перелить бульон в широкую посуду и вынести на холод. Пока будете разбираться с мясом, жир застынет, и его можно будет легко убрать ложкой.

Как убрать жир с бульона