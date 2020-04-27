Хилария Болдуин рассказала, как протекает ее беременность: после двух выкидышей она ждет пятого ребенка

Три недели назад 36-летняя супруга Алека Болдуина Хилария сообщила о том, что они с мужем готовятся к рождению пятого ребенка. Делиться радостной новостью с поклонниками пара не спешила — за прошедший год жена актера перенесла два выкидыша, пишет Сплетник.
Ну а теперь, когда угроза прерывания беременности, часто случающаяся на ранних сроках, миновала, Хилария стала гораздо смелее и теперь часто делится с подписчиками новыми снимками. Вчера она опубликовала новое фото, на котором позирует в кружевном нижнем белье.
Мой муж сказал, что я была неузнаваема в своем халате. Так что вот мы! И еще для всех, кто интересовался моим сроком: мы уже на полпути!
— подписала она кадр.
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В недавнем интервью Хилария призналась, что и своим детям (у супругов есть четверо общих детей: шестилетняя Кармен, четырехлетний Рафаэль, трехлетний Леонардо и почти двухлетний Ромео, у Болдуина также есть 24-летняя дочь Айрленд от Ким Бейсингер) она далеко не сразу сказала, что у них появится брат или сестра, и ждала четыре месяца, прежде чем признаться им в этом. Однако ее старшая дочь уже давно начала подозревать, что ее мама беременна.
Моя дочь все время говорила мне: "Мамочка, твой живот становится больше. Я думаю, что ты беременна". А я все время меняла тему разговора,
— говорила Болдуин.
Несмотря на две тяжелые утраты за последний год, супруги признавались, что все равно не опустят руки и будут пытаться завести пятого ребенка.