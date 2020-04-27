Цепи и кольца: самые модные ювелирные украшения весны 2020

Весной нам хочется не только обновить и освежить гардероб, но и выглядеть особенно стильно. Правда, сегодня на первый план выходят не тренды в одежде, а ювелирные украшения – именно благодаря аксессуарам и другим дополнениям мы можем получить классный наряд, используя только лаконичную футболку и базовые джинсы.
В этом сезоне дизайнеры представили действительно широкую палитру вариантов: некоторые ювелирные направления, уже давно знакомые нам, сейчас получили новый виток развития, а наряду с ними мы получили еще немало интересных и свежих вариаций, которые точно давно не видели. О самых важных трендах в украшениях рассказываем ниже.
Красочные украшения
Помимо классических золотых и серебряных украшений в этом сезоне дизайнеры представили целую палитру красочных аксессуаров – настоящий взрыв цвета на подиумах. Дизайнеры показали яркие цветочные украшения и модели из бисера (идеальные аксессуары для теплого сезона), поэкспериментировали с цветными драгоценными камнями. Словом, смешиваем красочные камни и металлы, бисер и эмаль, вспоминаем детство и не боимся самых ярких и безумных экспериментов. Чем более затейливыми будут ваши украшения, тем легче их сочетать с лаконичным гардеробом – так вам откроется более широкий диапазон оттенков для координации одежды и аксессуаров.
Жемчуг был крайне популярен в течение нескольких сезонов, и эта весна – не исключение. Он появился практически в каждой форме – от моно-сережек до многослойных ожерелий. Выбирайте сдержанные пусеты, длинные нити жемчуга, которые были популярны в 80-е, или комбинируйте их с другими красочными украшениями с цветными камнями.
Моно-серьги
Время четко выверенных комплектов украшений и категоричных сочетаний прошло – теперь мы смело смешиваем серьги из разных пар, а также носим их по одной. Правда, в этом случае она должна быть действительно яркой и привлекающей внимание – переживать из-за того, что ваш украшение будет выглядеть слишком броско, теперь точно не стоит.
Цепи
В этом сезоне цепи стали главным трендом повсеместно: и в одежде, и в украшениях. Мы особенно советуем присмотреться к браслетам и ожерельям с крупными звеньями, отсылающим нас к стилю 90-х. Это могут быть массивные украшения, усыпанные сверкающими камнями (некоторые были в комплекте с подходящими серьгами-цепочками), или комбинация сразу несколько крупных ожерелий вместе. А если боитесь слишком ярких акцентов, сделайте ставку на тонкие цепочки.