Вт, 28.04.2020

«Обе ангельски прекрасные»: Рената Литвинова показала нежные снимки с дочерью

Рената Литвинова

ФОТО: Sindeyev Vladimir/ITAR-TASS

53-летняя актриса восхитила поклонников. Рената Литвинова показала нежные фото с маленькой Ульяной, пищет Cosmo.

Кинозвезда обожает единственную дочь. 18-летняя Ульяна учится во Франции. Однако на время пандемии коронавируса девушка успела вернуться домой и воссоединиться с мамой. Рената показала семейные снимки с наследницей. На них Ульяна предстала в возрасте трех лет.

Рената показала детские фото с дочерью
instagram.com/renatalitvinovaofficiall
instagram.com/renatalitvinovaofficiall,
 

На первом фото малышка кормила звездную маму печеньем. На втором Литвинова нежно смотрела в глаза дочери и гладила ее белокурую кудрявую голову. «15 лет назад такой же весной с Улей - с кем я провожу весну сегодня», - отметила актриса и режиссер.

Поклонники пришли в восторг от редких архивных кадров Ренаты и Ульяны. «Какие вы чудесные. Такие нежные фотографии», «Какие красивые! Любовь - вот она», «Вы прекрасны, какая нежность... Очень трогательные фото, захотелось обнять свою дочку», «Какие вы тут обе ангельски прекрасные», - написали фолловеры Литвиновой.

Актриса оберегает дочь от излишнего внимания
Актриса оберегает дочь от излишнего внимания ,
instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Ульяна появилась на свет в браке актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским. Родители развелись, когда девочке было шесть лет. Рената тщательно оберегает единственную наследницу от чрезмерного внимания общественности. 

 
 
 
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