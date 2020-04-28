«Обе ангельски прекрасные»: Рената Литвинова показала нежные снимки с дочерью

53-летняя актриса восхитила поклонников. Рената Литвинова показала нежные фото с маленькой Ульяной, пищет Cosmo.
Кинозвезда обожает единственную дочь. 18-летняя Ульяна учится во Франции. Однако на время пандемии коронавируса девушка успела вернуться домой и воссоединиться с мамой. Рената показала семейные снимки с наследницей. На них Ульяна предстала в возрасте трех лет.
На первом фото малышка кормила звездную маму печеньем. На втором Литвинова нежно смотрела в глаза дочери и гладила ее белокурую кудрявую голову. «15 лет назад такой же весной с Улей - с кем я провожу весну сегодня», - отметила актриса и режиссер.
Поклонники пришли в восторг от редких архивных кадров Ренаты и Ульяны. «Какие вы чудесные. Такие нежные фотографии», «Какие красивые! Любовь - вот она», «Вы прекрасны, какая нежность... Очень трогательные фото, захотелось обнять свою дочку», «Какие вы тут обе ангельски прекрасные», - написали фолловеры Литвиновой.
Ульяна появилась на свет в браке актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским. Родители развелись, когда девочке было шесть лет. Рената тщательно оберегает единственную наследницу от чрезмерного внимания общественности.