«Обе ангельски прекрасные»: Рената Литвинова показала нежные снимки с дочерью

На первом фото малышка кормила звездную маму печеньем. На втором Литвинова нежно смотрела в глаза дочери и гладила ее белокурую кудрявую голову. «15 лет назад такой же весной с Улей - с кем я провожу весну сегодня», - отметила актриса и режиссер.