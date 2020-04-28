Ученые выяснили: кофе помогает не поправиться на карантине

Одна из основных проблем самоизоляции для фигуры — дефицит движения и близость холодильника с не всегда полезной едой. Многие из-за скуки и стресса начинают потреблять лишние калории, а тратить их просто некуда. Это приводит к набору лишнего веса.

Но не все так печально. Оказывается, есть продукт, который помогает контролировать аппетит и, как следствие, не поправляться во время карантина. И это — любимый многими кофе.

К такому выводу пришли ученые из университета Иллинойса. Они утверждают, что несколько чашек кофе в день помогут предотвратить набор веса. Также подобным эффектом обладает чай мате. Оптимальное количество кофе или мате в день — 2-4 стандартных кружки, которые можно пить с несколькими ложками сахара и сливками. «Результаты нашего исследования показали, что кофе и чай мате можно считать агентами против ожирения. Данные, которые мы получили [проводя эксперимент с крысами], можно экстраполировать на людей в качестве потенциальной стратегии для предотвращения набора лишнего веса, а также нарушения обмена веществ», — сообщила Эльвира Гонсалес Де Мехия, директор отдела наук о питании университета Иллинойса.