Удлиняют ноги, делают стройнее: приемы, помогающие изменить фигуру визуально

Свободные брюки с завышенной талией помогут вам выглядеть выше. Под такими брюками можно спрятать туфли на высоком каблуке или с небольшой платформой. Но даже если каблук небольшой, брюки такого типа – особенно в сочетании с контрастной по цвету блузкой – визуально удлиняют ноги и вытягивают силуэт.

Однотонный наряд (комбинезон или комплект из брюк и топа) в сочетании с верхней одеждой контрастного цвета позволит вам выглядеть стройнее. Хорош этот прием, когда вы хотите скорректировать пышные формы. В таком случае лучше использовать плащ, кардиган или пальто длиной ниже середины бедра и носить его расстегнутым.

Если вы хотите создать иллюзию тонкой талии, а ваша фигура тяготеет к силуэту «прямоугольник», используйте платья с отрезной кокеткой на юбке, расположенной на линии талии или чуть выше. Идеально, если эта кокетка сужается по направлению вверх или вниз и отличается по цвету.

Если необходимо скорректировать пропорции верхней части тела относительно нижней, поможет сочетание похожих принтов разного размера. Мелкий принт в сочетании с крупным рисунком стройнит фигуру. Применяйте этот прием, когда нужно сделать изящнее верхнюю часть.

Зрительно сделать стройнее бедра и ноги более худыми помогут наряды из материалов разной плотности: жакет или свитер тяжелый и объемный, а юбка из тонкой летящей ткани, такой как шелк, шифон или атлас.