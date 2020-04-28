Пять бюстгальтеров, которые обязательно должны быть у каждой женщины

На радость женщинам прошли времена жестких корсетов и неудобного нижнего белья. С изобретением бюстгальтера женщины стали свободней, выбравшись из сдавливающих корсетов, пишет «Домашний очаг».

Сегодня бюстгальтер – неотъемлемая вещь женского гардероба, на которую возлагается немало функций. Он должен поддерживать грудь, должен не стеснять при этом движений и, конечно же, он должен быть красивым, должен нравиться нам. Времена, когда нижнее белье прятали и стеснялись показать, давно позади, сейчас мы с легкостью демонстрируем его – но только некоторые модели.

Правильно подобранный бюстгальтер может украсить фигуру, сделать формы более привлекательными, может увеличить или скорректировать грудь. Главное, нужно всегда выбирать правильный размер и помнить два основных правила.

Два основных правила

Большая часть поддержки должна осуществляться за счет пояса (который под грудью), а не за счет бретелек.

В правильно подобранном бюстгальтере между вершинами груди и яремной впадиной должен сформироваться равнобедренный треугольник.

Итак, у каждой женщины может быть множество моделей, но пять этих основных должны быть обязательно.

1. Черный гладкий

Гладкий черный бюстгальтер – это «король» среди нижнего белья. Его можно носить под низ, а можно надевать с прозрачными вещами. Почему гладкий? Потому что, будучи надетым под тонкие ткани, он не должен выделяться. И даже если его надеть с чем-то полупрозрачным, он должен быть просто дополнением, а не брать на себя все внимание. Понимаю, не все женщины могут позволить себе носить модели без бретелей, но будет хорошо, если они будут съемные. В случае, если у кофты открытые плечи, можно будет заменить лямки на кружевные, но ни в коем случае не на силиконовые.

2. Телесный гладкий

Еще одна модель на каждый день – телесный гладкий бюстгальтер. Он идеально подойдет под одежду светлых цветов. Почему не белый? Все просто, белый не сливается с цветом вашей кожи и поэтому часто очень сильно выделяется. Бежевый – совсем другое дело. Он просто незаметен под одеждой и вообще никак не привлекает внимание, идеальное нижнее белье. Гладкий бежевый, как и черный, может быть как с эффектом push-up, так и без, все зависит от ваших предпочтений. Главное подобрать цвет, который будет подходить именно вашему тону кожи.

3. Кружевной

Многие уверены, что нет ничего более сексуального, чем кружево на женском теле. Именно потому кружевные модели должны быть в гардеробе каждой женщины. Таких моделей великое множество, и вряд ли вы заходите иметь в своем распоряжении всего один вариант. Цвета и модели выбирайте исходя из своих предпочтений. Кстати, кружевные модели предназначены не только для демонстрирования своей второй половинке. Их можно смело надевать под платья с глубоким декольте, жакеты и рубашки. Например простое платье-майка из трикотажа будет выглядеть очень сексуально, если из под него будет слегка виднеться кружево.

4. Спортивный

Спорт плотно вошел в нашу жизнь. И чтобы было комфортно заниматься, необходим специальный бюстгальтер, а проще говоря – спортивный топ. Производители все время их дорабатывают и модернизируют, но суть остается той же – он должен отлично поддерживать грудь, не сковывать движений и пропускать воздух, позволяя телу дышать. Ведь «парниковый эффект» противопоказан для женской груди.

При выборе не торопитесь, примерьте, попрыгайте, чтобы убедиться в удобстве нужной модели. В цветах можно себя не сдерживать, спорт должен заряжать позитивом, а тренировки начинаются с одежды. Конечно, мода не стоит на месте, и сегодня спортивные топы уже можно наблюдать не только в спортзалах. Они отлично походят к образу с джинсами на завышенной талии и жакетом. Их можно смело носить под прозрачные свитшоты, наслаждаясь комфортом целый день, а не только во время тренировки.

5. Боди