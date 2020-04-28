Pampers отказались работать с Региной Тодоренко после ее слов о домашнем насилии

Один за другим бренды открещиваются от сотрудничества с Региной Тодоренко. Торговые марки не могут позволить, чтобы их продукт ассоциировался с домашним насилием, тем более когда главной героиней скандала является их лицо.

27 апреля представители Pampers обратились с официальным заявлением о расторжении рекламного контракта с Тодоренко в одностороннем порядке. Бренд подчеркнул, что их тревожит не только высказывание знаменитости, но и развернувшаяся против нее травля.