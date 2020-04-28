Pampers отказались работать с Региной Тодоренко после ее слов о домашнем насилии

Неосторожное высказывание Регины Тодоренко продолжает ей аукаться. Сначала контракты со звездой разорвали J7 и Pepsi, а теперь и бренд Pampers, передает Woman.
Один за другим бренды открещиваются от сотрудничества с Региной Тодоренко. Торговые марки не могут позволить, чтобы их продукт ассоциировался с домашним насилием, тем более когда главной героиней скандала является их лицо.
27 апреля представители Pampers обратились с официальным заявлением о расторжении рекламного контракта с Тодоренко в одностороннем порядке. Бренд подчеркнул, что их тревожит не только высказывание знаменитости, но и развернувшаяся против нее травля.
«Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации», — говорится в обращении.