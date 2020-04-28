«Съедаю 60 бутербродов за ночь»: Кристина Асмус переживает из-за обжорства, но ей никто не верит

Кристина Асмус — счастливая обладательница стройной фигуры. Фолловерам то и дело кажется, что актриса обладает болезненной худобой, поэтому под новыми снимками они периодически начинают просить ее поесть. Асмус реагирует на такие «мольбы» по-разному. В основном, все же с юмором.

Впрочем, не так давно звезда обрадовала поклонников, сообщив, что набирает вес для новой роли. Правда, на новых фото и в инстаграм-историях она совсем не выглядела полной, пишет Woman.

На днях знаменитость и вовсе пожаловалась, что не может ограничить себя в еде. Все это связано с карантином, из-за которого серьезно пострадал ее режим дня. В результате актриса ложится спать поздно и посреди ночи снова чувствует голод.

«А в час ночи (когда я понимаю, что это последний прием пищи на сегодня) я беру двойную порцию. Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов. И в течение дня я не хочу есть какие-то там брокколи и мюсли. Я хочу макароны, картоху, хлеб и колу», — поделилась своей бедой Асмус.