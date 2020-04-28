«Съедаю 60 бутербродов за ночь»: Кристина Асмус переживает из-за обжорства, но ей никто не верит

Актриса считает, что в последнее время стала слишком сильно налегать на еду. Однако поклонники в ее словах сомневаются.
Кристина Асмус — счастливая обладательница стройной фигуры. Фолловерам то и дело кажется, что актриса обладает болезненной худобой, поэтому под новыми снимками они периодически начинают просить ее поесть. Асмус реагирует на такие «мольбы» по-разному. В основном, все же с юмором.
Впрочем, не так давно звезда обрадовала поклонников, сообщив, что набирает вес для новой роли. Правда, на новых фото и в инстаграм-историях она совсем не выглядела полной, пишет Woman.
На днях знаменитость и вовсе пожаловалась, что не может ограничить себя в еде. Все это связано с карантином, из-за которого серьезно пострадал ее режим дня. В результате актриса ложится спать поздно и посреди ночи снова чувствует голод.
«А в час ночи (когда я понимаю, что это последний прием пищи на сегодня) я беру двойную порцию. Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов. И в течение дня я не хочу есть какие-то там брокколи и мюсли. Я хочу макароны, картоху, хлеб и колу», — поделилась своей бедой Асмус.
Однако в комментариях было не так уж много сочувствующих. Многим показалось, что Кристина лукавит, ведь она не выглядит пополневшей. «Тебе ожирение не грозит, жуй за обе щеки», «После всего этого вы хоть килограммчик набрали? Мне кажется вам на грозит!» — написали фолловеры. Одна из подписчиц поделилась забавной теорией: «Кушаешь ты, а поправляется Гарик».