РАЗВЕ ЭТО ОНА? ⟩ Яна Рудковская показала себя без макияжа

Жена Евгения Плющенко в самоизоляции «подсела» на создание забавных роликов. В этот раз Яна в шуточном видео продемонстрировала, как делает себе макияж.

Звезда в леопардовой пижаме и с полотенцем на голове бросила в супницу тюбики с косметикой, перемешала ложкой и окунула туда лицо. Через мгновение Яна уже блистала в ярком наряде, с укладкой и макияжем.

«Да, соглашусь: накрашенной мне гораздо лучше. Клятвенно обещаю в прямые эфиры без make-up более не выходить. Смотрим мой урок! Как сделать make-up за 10 секунд», - с иронией написала Рудковская.

Супруга олимпийского чемпиона не забывает и о своей постоянной рубрике «Завтраки». Ежедневно Яна демонстрирует поклонникам красиво сервированный стол. Сегодня звезда показала «Завтрак Жозефины».

«На столе стоит сервис, которому 215 лет. На чайнике и чашке портреты Жозефины Богарне, ну, а на подносе сам Наполеон Бонапарт. Повреждена одна тарелка и одна утеряна! Но главные предметы сохранились. Это прижизненный сервиз императора», - рассказала Рудковская в Instagram.

Завтрак Яны Рудковской ФОТО: Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 28 Апр 2020 в 1:06 PDT