РАЗВЕ ЭТО ОНА? ⟩ Яна Рудковская показала себя без макияжа

45-летняя Яна Рудковская умеет смеяться над собой. Продюсер не боится показать себя без «в натуральном виде». Звезда предстала перед поклонниками без косметики и в домашней одежде, пишет Cosmo.
Жена Евгения Плющенко в самоизоляции «подсела» на создание забавных роликов. В этот раз Яна в шуточном видео продемонстрировала, как делает себе макияж.
Звезда в леопардовой пижаме и с полотенцем на голове бросила в супницу тюбики с косметикой, перемешала ложкой и окунула туда лицо. Через мгновение Яна уже блистала в ярком наряде, с укладкой и макияжем.
«Да, соглашусь: накрашенной мне гораздо лучше. Клятвенно обещаю в прямые эфиры без make-up более не выходить. Смотрим мой урок! Как сделать make-up за 10 секунд», - с иронией написала Рудковская.
Да, соглашусь накрашенной мне гораздо лучше) Клятвенно обещаю в прямые эфиры без make -up более не выходить )) Смотрим мой урок ! Как сделать make -up за 1️⃣0️⃣ секунд )) Ну а в 19/00 розыгрыш денежного приза у @elle_happy_mom , а я сегодня здесь разыгрываю роскошное вечернее платье от @alexandrevauthier за 200 тыс руб и ботиночки @gucci .Выбираю в 22-00, 10 комментарий до слова стоп ! Будьте активными ❤️
Супруга олимпийского чемпиона не забывает и о своей постоянной рубрике «Завтраки». Ежедневно Яна демонстрирует поклонникам красиво сервированный стол. Сегодня звезда показала «Завтрак Жозефины».
«На столе стоит сервис, которому 215 лет. На чайнике и чашке портреты Жозефины Богарне, ну, а на подносе сам Наполеон Бонапарт. Повреждена одна тарелка и одна утеряна! Но главные предметы сохранились. Это прижизненный сервиз императора», - рассказала Рудковская в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 28 Апр 2020 в 1:06 PDT
Недавно Яна Рудковская в мини романтично станцевала с мужем. Продюсер оправдала Регину Тодоренко после скандала с домашним насилием. Ранее Рудковская похвасталась дизайнерской обувью.