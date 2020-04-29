16 продуктов, от которых тебя клонит в сон

Если иногда тебе хочется спать без видимой причины, подумай, может быть, ты просто съела что-то, что вызывает сонливость. Лучше отложи эти продукты на моменты, когда захочешь успокоиться для качественного ночного отдыха.

1. Грецкие орехи

В них содержится триптофан — аминокислота, которая усиливает сон, способствуя выработке серотонина и мелатонина, гармонизирущих циклы сна и бодрствования. Кроме того, исследования показали, что грецкие орехи сами имеют в составе мелатонин, что поможет тебе заснуть еще быстрее.

2. Миндаль

В его составе очень много магния, необходимого для хорошего сна (а еще для построения костей). Согласно исследованиям, люди, принимавшие магний перед сном, засыпали быстрее, спали качественнее и легче просыпались. Но никаких таблеток пить не нужно — достаточно съесть немного миндаля.

3. Молочные продукты

Кальций, содержащийся в сыре, молоке, йогурте, помогает мозгу использовать триптофан для выработки мелатонина. Также он регулирует мышечные движения, поэтому ночью тебя меньше будут беспокоить судороги и боли.

4. Латук

Салат с добавлением латука на ужин ускорит засыпание. Он содержит лактукарий, обладающий седативными свойствами. Такое же высокое содержание есть в салате ромэн, так что и он подойдет для хорошего сна.

5. Крендель

Маленькие крендели и кукурузные чипсы имеют высокий гликемический индекс. После их употребления у тебя возникнет естественный всплеск уровня сахара в крови, что сократит время, необходимое для засыпания. Днем такие перекусы не рекомендуются из-за потери энергии и перепадов настроения, а вот если ты уже настроена на сон — то пожалуйста.

6. Тунец

Витамин В6 — это витамин сна, так как он помогает вырабатывать мелатонин и серотонин. Согласно исследованиям, он не только способствует засыпанию, но даже может дать более яркие, осознанные сны. Рыба, такая как тунец, палтус, лосось, очень богата витамином В6.

7. Рис

Белый рис имеет высокий гликемический индекс, поэтому после него тебя быстрее потянет в сон. Самыми благоприятными для сна свойствами, по мнению ученых, обладает жасминовый рис.

8. Вишневый сок

Всего один стакан сока способен заставить тебя уснуть быстрее. Вишня повышает уровень мелатонина. Напиток может даже вылечить бессонницу, если принимать его регулярно.

9. Хлопья

Тарелка хлопьев с молоком перед сном поможет лучше выспаться. Сочетание углеводов и кальция отлично работает на пользу засыпания.

10. Ромашковый чай

Чай повышает уровень глицина — вещества, которое расслабляет нервы и мышцы и действует как мягкое седативное (успокаивающее) средство.

11. Чай из маракуйи

Чашка этого напитка за час до сна улучшает его качество. Алкалоиды — вещества, содержащиеся в цветках маракуйи — действуют на нервную систему, вызывая усталость.

12. Мед

Мед благодаря углеводам в составе помогает заснуть, а еще он успокаивает кашель, помогая спать крепко, даже когда ты больна.

13. Капуста

Зеленые листовые овощи, такие как капуста, богаты кальцием, который помогает мозгу использовать триптофан для выработки мелатонина. Еще отличные варианты для засыпания — шпинат и листовая горчица. Можно перед сном смешать все в один салат.

14. Креветки

Моллюски и ракообразные (омары, креветки) являются еще одним источником триптофана. Как показали исследования, люди, которые едят их как минимум раз в неделю, не только улучшают сон, но и имеют больше энергии и мозговой активности на следующий день.

15. Бобовые

Красная фасоль, нут и другие бобовые могут улучшить твой сон. Они богаты клетчаткой, а также являются источником триптофана.

16. Мясо лося