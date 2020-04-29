ВИДЕО ⟩ Настасья Самбурская со слезами на глазах рассказала, что ее избили

При этом актриса не стала говорить имя обидчика, отметив, что не хочет «хайпиться» на случившемся, рассказывает «Лиза».
Актриса Настасья Самбурская удивила своих подписчиков серией Instagram-сторис, где она, заливаясь слезами, рассказывает, как буквально только что стала жертвой насилия. Записывая видео, звезда ситкома «Универ. Новая общага» обратилась к своему обидчику, но не стала называть его имя.
«В общем, ситуация такая, я сейчас огребла. Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же, не скажу, потому что я на этом хайпиться не буду. Это не моя тема. Просто сам факт», — заявила Самбурская.
После Настасья подчеркнула, что с ней случалось такое не раз и она, в отличие от многих, не напрашивалась на агрессию.
После, сдерживая улыбку, Самбурская завила, что некоторые «мальчики слабее женщин и не могут ничего рассказать о себе, потому что их никто не слушает».
«Максимум, что они могут сделать - это вот так самоутвердиться», — добавила актриса и послала воздушный поцелуй в камеру.
Также Настасья подчеркнула, что она в этой ситуации не жертва, и посоветовала всем женщинам, на которых мужчины поднимали руку, собираться и уходить. «Если человек сделал один раз, то это будет продолжаться. Силушку врубайте, богатырскую!» — порекомендовала Самбурская.
Накануне актриса резко высказалась в отношении женщин, которых возмутили слова ведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии. Самбурская заявила, что некоторые дамы «путают берега» и сами напрашиваются на оплеухи, методично «вынося мозг» мужчинам. Также ранее Настасья раскритиковала актрису Агату Муцениеце и других известных женщин, которые публично рассказывают о своих семейных проблемах.