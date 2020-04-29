ВИДЕО ⟩ Настасья Самбурская со слезами на глазах рассказала, что ее избили

Актриса Настасья Самбурская удивила своих подписчиков серией Instagram-сторис, где она, заливаясь слезами, рассказывает, как буквально только что стала жертвой насилия. Записывая видео, звезда ситкома «Универ. Новая общага» обратилась к своему обидчику, но не стала называть его имя.

«В общем, ситуация такая, я сейчас огребла. Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же, не скажу, потому что я на этом хайпиться не буду. Это не моя тема. Просто сам факт», — заявила Самбурская.

После Настасья подчеркнула, что с ней случалось такое не раз и она, в отличие от многих, не напрашивалась на агрессию.

После, сдерживая улыбку, Самбурская завила, что некоторые «мальчики слабее женщин и не могут ничего рассказать о себе, потому что их никто не слушает».

«Максимум, что они могут сделать - это вот так самоутвердиться», — добавила актриса и послала воздушный поцелуй в камеру.

Также Настасья подчеркнула, что она в этой ситуации не жертва, и посоветовала всем женщинам, на которых мужчины поднимали руку, собираться и уходить. «Если человек сделал один раз, то это будет продолжаться. Силушку врубайте, богатырскую!» — порекомендовала Самбурская.