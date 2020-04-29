Почему итальянки едят пиццу и не толстеют?

Наталья Чеботарева, уроженка России, вышла замуж за итальянца, живет на две страны. Конечно, на коренную жительницу она не похожа, но многие полезные привычки у итальянцев переняла. Сегодня она рассказывает wday.ru, почему итальянки, для которых пицца - ежедневное блюдо, сохраняют хорошую фигуру.

1. Атмосфера важнее еды. Итальянцы ценят культуру подачи пищи, для них не так важна еда, как атмосфера во время ее приема за столом. И не важно, находятся они в семейной гостиной или вышли все вместе в тратторию или пиццерию.

2. Одно блюдо в каждый прием пищи. Итальянцы стараются не смешивать много продуктов и едят что-то одно: например, основное блюдо, или только пасту, или только пиццу. Единственное, чем они могут разнообразить свой рацион, это с помощью антипасти — традиционных горячих или холодных мясо-овощных закусок небольшого размера.

«Размеренное употребление пищи дарит ощущение сытости, что защищает от переедания. Более того, у них не бывает такого, что в одной тарелке находится мясо, на другой лежит пицца, а в третьей еще и паста», — отмечает Наталья.

3. Правильные напитки. За обедом итальянцы легко выпивают бокал сухого вина, которое благотворно влияет на процесс пищеварения и содержит в своем составе антиоксиданты и флавоноиды.