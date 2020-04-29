Почему итальянки едят пиццу и не толстеют?

Не каждая может позволить себе есть каждый день эти всеми любимые блюда. Хотя, если следовать рекомендациям итальянцев, можно попробовать.
Наталья Чеботарева, уроженка России, вышла замуж за итальянца, живет на две страны. Конечно, на коренную жительницу она не похожа, но многие полезные привычки у итальянцев переняла. Сегодня она рассказывает wday.ru, почему итальянки, для которых пицца - ежедневное блюдо, сохраняют хорошую фигуру.
1. Атмосфера важнее еды. Итальянцы ценят культуру подачи пищи, для них не так важна еда, как атмосфера во время ее приема за столом. И не важно, находятся они в семейной гостиной или вышли все вместе в тратторию или пиццерию.
2. Одно блюдо в каждый прием пищи. Итальянцы стараются не смешивать много продуктов и едят что-то одно: например, основное блюдо, или только пасту, или только пиццу. Единственное, чем они могут разнообразить свой рацион, это с помощью антипасти — традиционных горячих или холодных мясо-овощных закусок небольшого размера.
«Размеренное употребление пищи дарит ощущение сытости, что защищает от переедания. Более того, у них не бывает такого, что в одной тарелке находится мясо, на другой лежит пицца, а в третьей еще и паста», — отмечает Наталья.
3. Правильные напитки. За обедом итальянцы легко выпивают бокал сухого вина, которое благотворно влияет на процесс пищеварения и содержит в своем составе антиоксиданты и флавоноиды.
4. Дижестив. Его в Италии, как правило, пьют после обеда и ужина. Это любой напиток, который подают после еды. У итальянцев чаще всего это крепкий кофе с сахаром — эспрессо или ристретто, которое они выпивают одним глотком или, например, рюмочка лимончелло или ликера.
Традиция эта берет свое начало в эпоху Средневековья, когда в конце трапезы пили винный напиток с пряностями, уверенные, что он улучшает пищеварение. А вот после 11:00 дня никто из местных жителей не позволяет себе ни капучино, ни другие молочные напитки.
5. Позитивный настрой. За ужином они много общаются, а после любят много гулять. И, конечно, положительное расположение и размеренный стиль жизни тоже играют свою роль и накладывают отпечаток на внешний вид итальянцев. Они стараются жить по принципу: меньше стресса — меньше кортизола, а больше радости и счастья.
Питание у итальянцев — это образ жизни. Сложно представить себе итальянца, который ест полуфабрикаты на ходу. Они предпочитают оставить дела и поесть спокойно и красиво, как говорится, с чувством и с расстановкой. И, главное, медленно. Вот и весь секрет!
6. Никакой тяжелой пищи с утра. Завтрак у итальянцев довольно простой и легкий — чашечка капучино и бриошь (свежая выпечка) или круассан).
7. Прием пищи по расписанию. Они следят за тем, чтобы есть в одно и то же время. Для итальянцев это и про циркадные ритмы, влияющие на молодость и долголетие, и про то, что дисциплина в еде способствует хорошему пищеварению и обмену веществ.
8. Состав продуктов. Что касается обожаемой пасты, то в Италии она из твердых сортов пшеницы, что значит не простые углеводы, а сложные, а это уже считается диетическим продуктом.
Калорийность пасты зависит прежде всего от соуса, и здесь каждый делает выбор сам. При диетическом питании подойдет паста с растительным соусом или морепродуктами. А местные едят пасту слегка al dente — немного недоваренную и всегда свежеприготовленную.