Советы психолога: как правильно устраивать семейные ссоры

Специально для читательниц Wday.ru психолог рассказала, как правильно ссориться со своим мужчиной, чтобы не испортить отношений.
Как избежать ссор в отношениях? Никак. Невозможно прожить вместе жизнь и не поругаться. Как говорят, милые бранятся — только тешатся. Но самая великая тайна долгих отношений — научиться ссориться. Это, конечно, не значит, что нужно устраивать скандал по любому ничтожному поводу, ведь это может вскоре стать привычкой и стилем общения, и тогда, даже если вы захотите что-то изменить, сделать это будет практически невозможно. Ссориться нужно редко и правильно, учит Екатерина Федорова, психолог, основатель женского тренингового центра.
Когда он тебя провоцирует
Что делать, если муж приходит домой поздно, выпивший, недовольный всем на свете и поведением своим явно напрашивается на ссору? Давайте сначала разберемся, почему он так себя ведет. Такое мужское поведение сигнализирует о наличии проблемы, которую мужчина не готов озвучить. Подумайте об этом. Это не обязательно должна быть проблема в ваших взаимоотношениях. Возможно, у него что-то не ладится на работе, поссорился с другом, да мало ли что. Но если мужчина демонстрирует конфликтное поведение, желательно насторожиться и выяснить, в чем дело.
Если вы можете догадаться, в чем причина нападок любимого человека (например, вы знаете, что у него проблемы на работе), постарайтесь все загладить, успокоить, развеселить. Но если вы не знаете, в чем дело, надо узнать. Очень тактично, ласково и поэтапно расспросите его, что случилось:
«Почему у тебя такое настроение, любимый, что я могу для тебя сделать? Давай я тебе кофе заварю или ужин подогрею?»
И тут, конечно, вылезет что-то, что его тревожит или огорчает. Главное — не входить в фазу недовольства, одно неверное слово — и вспыхнет ссора, ведь он именно этого добивается.
Правильная реакция
Два человека с плохим настроением — это ужасно. Мы же для того и живем в браке, чтобы подтягивать и дополнять друг друга: ты можешь то, чего не может он, он — то, чего не можешь ты. На этом строится баланс, и в этом заключается смысл брака.
Если на попытки мужчины к скандалу вы будете реагировать любовью и заботой, желание затевать ссору постепенно угаснет. Не можете улучшить ему настроение — просто не мешайте, уйдите в другую комнату, налейте себе чаю и возьмите любимую книгу, дайте ему время успокоиться. Когда нет обратной реакции оппонента, с ним невозможно поругаться. Как скандалить, когда отдачи нет? С кошкой можно поскандалить? Со стеной?
Ссоры — важная часть отношений
Ссориться нужно, когда у вас есть основания и достаточно сил. Это возможно, только если ссору затеваете вы, а муж к ней совершенно не готов. Тогда у вас есть преимущество.
Вообще, ссоры — это профилактика более серьезных проблем. Они необходимы как периодические аудиторские проверки компании, потому что обнаруживают те проблемы, которые при общей политкорректности могут остаться незамеченными, а значит, нерешенными.
Не избегайте вспышек гнева, мужчинам полезна встряск
Природа нас, женщин, наградила уникальным механизмом, который помимо нашей воли регулирует нашу конфликтность. Женщины бесконечно терпеливые, но есть несколько дней в месяце, когда с нами лучше не спорить. Эти дни называются ПМС. Когда мы беременны, кормим или у нас овуляция, мы милы, спокойны и неконфликтны. У нас все хорошо, мы не тревожимся по мелочам, не дергаем мужчин, никого и ничего не провоцируем. Весь мир кажется нам прекрасным и волшебным. И погода может быть ужасной, и с деньгами не очень, но нам хорошо — мы и мужа своего обожаем, и его маму, и вообще всех-всех-всех. Но если у нас ПМС, то извините, получите и распишитесь.
Как развивается конфликт?
Вы один раз попросили мужа не раскидывать носки, два, десять, а потом у вас случается ПМС — и вместо нежной просьбы убрать разбросанные вещи на мужа обрушивается лавина гнева. Конечно, он мог бы сразу вас услышать, но не услышал, поэтому огреб и убрал. В следующий раз будет внимательнее прислушиваться. Не нужно избегать этих ежемесячных вспышек нетерпимости к недостаткам мужа. Раз в месяц небольшая встряска мужчине необходима. Ведь не просто так в ходе эволюции выжили те женщины, у которых есть ПМС. Природа ничего не делает просто так, у нее все логично. Нам очень полезно иногда чуть больше прислушиваться к себе, к сигналам своего тела. Раз в месяц мы имеем право на вынос мозга мужу. А вот злоупотреблять не надо. Теория о том, что весь негатив надо мгновенно из себя выбрасывать — выпускать пар, жизнью не подтверждается.
Правила ссор, которые не навредят вашим отношениям
Очень важно, что именно вы говорите во время ссоры. Ссориться нужно, оставляя себе пути к отступлению. Нужно контролировать свои слова во время ссоры, потому что если этого не делать, можно такого наговорить, что и после примирения останется осадок. Нельзя оскорблять друг друга! Иначе можно утонуть в оскорблениях и вместо решения существующих проблем создать новые, гораздо более серьезные.
Можно ругаться, используя только те слова, которые считаются скорее комплиментами. Например, нельзя говорить «ничтожество», но можно — «подлец» или «гад». Даже в пределах ссоры не должно быть сказано ничего такого, о чем вы будете потом сидеть и вспоминать: «А вот он меня так назвал, он ведь реально так думает». До оскорблений нельзя опускаться, потому что все эти слова потом всегда будут между вами. Учитесь сдерживать себя и учите сдерживать его. Наша задача — выпустить пар, сказать (пусть даже слишком эмоционально), что нас не устраивает, — все, никаких других задач нет.
По большому счету ругаться надо даже не на человека (потому что если он гадкий человек, то вы кто, если вышли за него замуж?), а на неправильные действия. «Ты поступил как дурак» — такие формулировки никогда не вызывают агрессии. «Когда ты поступаешь так, я чувствую себя брошенной и покинутой» — вы говорите о своих чувствах, причем вполне ясно, но при этом не оскорбляете и не обвиняете его. И на следующий день можно искренне улыбаться друг другу, а вот если вы будете настаивать на том, что он козел, улыбаться будет сложнее и вам, и ему.