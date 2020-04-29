Советы психолога: как правильно устраивать семейные ссоры

Как избежать ссор в отношениях? Никак. Невозможно прожить вместе жизнь и не поругаться. Как говорят, милые бранятся — только тешатся. Но самая великая тайна долгих отношений — научиться ссориться. Это, конечно, не значит, что нужно устраивать скандал по любому ничтожному поводу, ведь это может вскоре стать привычкой и стилем общения, и тогда, даже если вы захотите что-то изменить, сделать это будет практически невозможно. Ссориться нужно редко и правильно, учит Екатерина Федорова, психолог, основатель женского тренингового центра.

Когда он тебя провоцирует

Что делать, если муж приходит домой поздно, выпивший, недовольный всем на свете и поведением своим явно напрашивается на ссору? Давайте сначала разберемся, почему он так себя ведет. Такое мужское поведение сигнализирует о наличии проблемы, которую мужчина не готов озвучить. Подумайте об этом. Это не обязательно должна быть проблема в ваших взаимоотношениях. Возможно, у него что-то не ладится на работе, поссорился с другом, да мало ли что. Но если мужчина демонстрирует конфликтное поведение, желательно насторожиться и выяснить, в чем дело.

Если вы можете догадаться, в чем причина нападок любимого человека (например, вы знаете, что у него проблемы на работе), постарайтесь все загладить, успокоить, развеселить. Но если вы не знаете, в чем дело, надо узнать. Очень тактично, ласково и поэтапно расспросите его, что случилось: