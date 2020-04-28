ФОТОШОП? ⟩ Подписчики Ани Лорак не верят, что она могла так похудеть

В январе 2019 года Ани Лорак завершила эпопею с разводом — она развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. После этого оба страдали. Мурат писал трогательные посты о том, как он сожалеет, что все потерял. Ани, напротив, молчала и лишь спустя долгое время высказалась о том, что надо перешагнуть через обиды и жить дальше так, словно ничего не случилось. «Я умею отпускать и прощать», — говорила она в посте, которым завершала 2019 год в Instagram.

В прошлом году также стало известно, что у Налчаджиоглу и Лорак появились новые возлюбленные. Ани начала роман с 27-летним Егором Глебом, саунд-продюсером известного лейбла Black Star, основателем которого является рэпер Тимати.

С тех пор как у певицы начались новые отношения, многие заметили, как она стала изменяться в лучшую сторону. По мнению поклонников, Ани буквально расцвела. А в последнее время пользователи Сети отмечали, что она еще и сильно похудела. По крайней мере, так кажется на фото, которое Лорак публикует в Instagram.

Сегодня артистка снова порадовала снимком, который подписала: «Смотрим вперед! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!».

Но не все подписичик отреагировали восхищенно. Некоторые отметили явный фотошоп, который сделал талию певицы слишком тонкой и неправдоподобной. «На себя не похожа», «Зачем талию фотошопить?», «Видно же что талия сильно скорректирована», - так отреагировали фолловеры в комментариях.

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