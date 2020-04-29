Какой суп сварить? Пять рецептов, о которых мы забыли или даже не догадывались

Рецепт супа с манкой

Необычно вкусное и, можно сказать, неожиданное добавление такой крупы в суп. так делали наши прабабушки, а теперь и мы.

Ингредиенты

Говядина —1 кг

Петрушка или сельдерей в кореньях

Лук репчатый — 1 головка

Манная крупа — 3 ст.л.

Винный уксус — 1ч.л.

Петрушка зелень -- 1\2 пучка

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Мясо промыть и разрезать на несколько частей, залить водой и ждать закипания. На медленном огне варить около полутора часов.

Затем положить коренья и предварительно разрезанный пополам и немного запеченный в духовке лук.

Когда мясо приготовится, его нужно достать и разделить, а бульон процедить.

Потом всыпать манную крупу и 15−20 минут покипятить, заправить винным уксусом. Подавать с кусочками отварного мяса и свежей нарубленной зеленью.

Монастырский суп вегетарианский

Монастырская кухня не всегда постная, но обязательно сытная. Попробуйте этот вегетарианский суп, возможно он станет вашей «палочкой выручалочкой».

Ингредиенты

Фасоль и чечевица — по 200 г

Морковь — 1 штука

Сельдерей — 1 стебель

Лук репчатый — 1 головка

Томаты — 2 штуки

Кукурузное масло — 200 мл

Петрушка — 1 пучок

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Фасоль и чечевицу промывают и на 3−4 часа замачивают в холодной воде.

Сельдерей и морковь моют, сушат и мелко нарезают. Репчатый лук тоже нарезают, только еще мельче. Так же поступают и с томатами.

Замоченную фасоль и чечевицу высыпают в кастрюлю, заливают тремя литрами воды и ставят на медленный огонь. После закипания кладут нашинкованную морковь, половинку нарезанного стебля сельдерея, измельченную луковицу и 200 мл кукурузного масла.

За 15−20 минут до снятия с плиты (то есть когда по ощущениям фасоль уже почти готова), добавляют нарезанные томаты, солят и посыпают зеленью.

Рецепт супа калья

Калья — солено-острый суп. Название произошло от финского слова kala — «рыба». При этом блюдо относят к русской кухне. Оно представляет собой рыбный, сваренный на огуречном рассоле. Является прообразом современных рассольников.

Ингредиенты

Лососевый суповой набор — 1,2 кг

Картофель — 5 штук

Соленые огурцы — 4−5 шиук.

Рассол огуречный — 1 стакан

Лук репчатый — 2 штуки

Корень сельдерея — 50 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец горошком, лавровый лист

Зелень петрушки и укропа

Способ приготовления

Вымытую рыбу залить 2,5 л воды, довести до кипения и варить на медленном огне полчаса. В бульон добавить лавровый лист и перец горошком.

Вымыть и очистить овощи. Картофель нарезать кубиками, лук — мелко, сельдерей натереть на крупной терке, огурцы нарезать на четвертинки кружочков.

На растительном масле пассеровать сельдерей и лук до мягкости. Когда рыба приготовится, вынуть ее из бульона, его процедить и заново поставить на огонь.

10 минут проварить в бульоне пассированные овощи.