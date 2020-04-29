Какой суп сварить? Пять рецептов, о которых мы забыли или даже не догадывались

Борщ, куриный с вермишелью, щи, грибной, гороховый — и так по кругу. Надоело есть одно и тоже? «Домашний Очаг» предлагает оживить забытые блюда и добавить разнообразия столу.
Рецепт супа с манкой
Необычно вкусное и, можно сказать, неожиданное добавление такой крупы в суп. так делали наши прабабушки, а теперь и мы.
Ингредиенты
Говядина —1 кг
Петрушка или сельдерей в кореньях
Лук репчатый — 1 головка
Манная крупа — 3 ст.л.
Винный уксус — 1ч.л.
Петрушка зелень -- 1\2 пучка
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Мясо промыть и разрезать на несколько частей, залить водой и ждать закипания. На медленном огне варить около полутора часов.
Затем положить коренья и предварительно разрезанный пополам и немного запеченный в духовке лук.
Когда мясо приготовится, его нужно достать и разделить, а бульон процедить.
Потом всыпать манную крупу и 15−20 минут покипятить, заправить винным уксусом. Подавать с кусочками отварного мяса и свежей нарубленной зеленью.
Монастырский суп вегетарианский
Монастырская кухня не всегда постная, но обязательно сытная. Попробуйте этот вегетарианский суп, возможно он станет вашей «палочкой выручалочкой».
Ингредиенты
Фасоль и чечевица — по 200 г
Морковь — 1 штука
Сельдерей — 1 стебель
Лук репчатый — 1 головка
Томаты — 2 штуки
Кукурузное масло — 200 мл
Петрушка — 1 пучок
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Фасоль и чечевицу промывают и на 3−4 часа замачивают в холодной воде.
Сельдерей и морковь моют, сушат и мелко нарезают. Репчатый лук тоже нарезают, только еще мельче. Так же поступают и с томатами.
Замоченную фасоль и чечевицу высыпают в кастрюлю, заливают тремя литрами воды и ставят на медленный огонь. После закипания кладут нашинкованную морковь, половинку нарезанного стебля сельдерея, измельченную луковицу и 200 мл кукурузного масла.
За 15−20 минут до снятия с плиты (то есть когда по ощущениям фасоль уже почти готова), добавляют нарезанные томаты, солят и посыпают зеленью.
Рецепт супа калья
Калья — солено-острый суп. Название произошло от финского слова kala — «рыба». При этом блюдо относят к русской кухне. Оно представляет собой рыбный, сваренный на огуречном рассоле. Является прообразом современных рассольников.
Ингредиенты
Лососевый суповой набор — 1,2 кг
Картофель — 5 штук
Соленые огурцы — 4−5 шиук.
Рассол огуречный — 1 стакан
Лук репчатый — 2 штуки
Корень сельдерея — 50 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль, перец горошком, лавровый лист
Зелень петрушки и укропа
Способ приготовления
Вымытую рыбу залить 2,5 л воды, довести до кипения и варить на медленном огне полчаса. В бульон добавить лавровый лист и перец горошком.
Вымыть и очистить овощи. Картофель нарезать кубиками, лук — мелко, сельдерей натереть на крупной терке, огурцы нарезать на четвертинки кружочков.
На растительном масле пассеровать сельдерей и лук до мягкости. Когда рыба приготовится, вынуть ее из бульона, его процедить и заново поставить на огонь.
10 минут проварить в бульоне пассированные овощи.
Очищенную от кожи и костей рыбу положить в бульон вместе с нарезанными огурцами и варить еще 20 минут.
Влить огуречный рассол, лимонный сок. Посолить, поперчить и доварить еще буквально 3 минутки.
При подаче добавить зелень и ломтик лимона.
Рецепт корейского супа с вакаме «миёккук»
Для тех, кто любит экзотику. Древняя корейская легенда гласит: пучок морской капусты клали беременной женщине под подушку где-то за неделю до родов. А после благополучного разрешения из этих водорослей варили суп. С тех самых пор «миёккук» в корейской культуре неразделим с рождением детей. Все корейские мамы в день рождения своих малышей варят этот суп.
Ингредиенты
Водоросли вакаме сухие — 30 г
Соевый соус — 2 ст.л. (+для подачи)
Кунжутное масло — 3 ч.л.
Говядина — 400 г
Чеснок — 3 зубчика
Способ приготовления
Сухие водоросли на несколько минут залить теплой водой.
Для маринада смешать кунжутное масло и соевый соус. Мясо положить в маринад, тщательно перемешать.
Воду с водорослей слить и измельчить их ножом или кулинарными ножницами. Мелко нарезать или натереть на терке чеснок.
В кастрюле разогреть небольшое количество кунжутного масла. Выложить уже замаринованное мясо и обжарить, добавить чеснок и продолжать обжаривать.
Добавить водоросли. Затем нужно влить кипяток, довести до кипения и на медленном огне варить около 40 минут.
В готовый суп можно немного добавить соли или соевого соуса. Некоторые любят есть такой суп с отдельно отваренным рисом.
Рецепт супа чаудер
Главный американский суп. В штатах вообще едят первое редко, но если в меню обеда суп, то это непременно будет — густой, золотистый и очень сытный.
Ингредиенты
Картофель — 3 штуки
Морковь — 1 штука
Лук — 2 штуки
Копченый бекон — 150 г
Ветчина (по желанию) — 150 г
Куриное мясо (любое) — 300 г
Сливки средней жирности — 100 г
Сыр чаудер — 100 г
Куриный бульон или вода — 2 литра
Растительное масло — 1 ст.л.
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Довести до кипения куриный бульон (воду), выложить в него очищенный от кожуры и порезанный некрупными кусочками картофель и варить примерно 5 минут.
Куриное филе без кожи и костей порезать полосками или кусочками, добавить их в кипящий бульон и варить еще примерно 5 минут.
Лук и морковь мелко порезать, спассировать на на растительном масле до прозрачности, не пережаривая, добавить в суп.
Бекон (и ветчину) порезать достаточно крупной соломкой или кубиками по желанию, он должен быть заметен в будущем супе. Обжарить в оставшемся масле, степень прожарки определяется по вкусу, в американской традиции это делается практически до хруста, но, если вы к этому не готовы, можно ограничиться и более мягким вариантом — до прозрачности.
Проверить готовность мяса и картофеля, если они уже сварились до мягкости, добавить в суп бекон, натертый на крупной терке сыр и сливки, раздавленный зубчик чеснока и прогреть несколько минут, попробовать на соль и при необходимости подсолить