Ср, 29.04.2020

Какой суп сварить? Пять рецептов, о которых мы забыли или даже не догадывались

Суп. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Борщ, куриный с вермишелью, щи, грибной, гороховый — и так по кругу. Надоело есть одно и тоже? «Домашний Очаг» предлагает оживить забытые блюда и добавить разнообразия столу.

Рецепт супа с манкой

Необычно вкусное и, можно сказать, неожиданное добавление такой крупы в суп. так делали наши прабабушки, а теперь и мы.

Ингредиенты

Говядина —1 кг

Петрушка или сельдерей в кореньях

Лук репчатый — 1 головка

Манная крупа — 3 ст.л.

Винный уксус — 1ч.л.

Петрушка зелень -- 1\2 пучка

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Мясо промыть и разрезать на несколько частей, залить водой и ждать закипания. На медленном огне варить около полутора часов.

Затем положить коренья и предварительно разрезанный пополам и немного запеченный в духовке лук.

Когда мясо приготовится, его нужно достать и разделить, а бульон процедить.

Потом всыпать манную крупу и 15−20 минут покипятить, заправить винным уксусом. Подавать с кусочками отварного мяса и свежей нарубленной зеленью.

Монастырский суп вегетарианский

Монастырская кухня не всегда постная, но обязательно сытная. Попробуйте этот вегетарианский суп, возможно он станет вашей «палочкой выручалочкой».

Ингредиенты

Фасоль и чечевица — по 200 г

Морковь — 1 штука

Сельдерей — 1 стебель

Лук репчатый — 1 головка

Томаты — 2 штуки

Кукурузное масло — 200 мл

Петрушка — 1 пучок

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Фасоль и чечевицу промывают и на 3−4 часа замачивают в холодной воде.

Сельдерей и морковь моют, сушат и мелко нарезают. Репчатый лук тоже нарезают, только еще мельче. Так же поступают и с томатами.

Замоченную фасоль и чечевицу высыпают в кастрюлю, заливают тремя литрами воды и ставят на медленный огонь. После закипания кладут нашинкованную морковь, половинку нарезанного стебля сельдерея, измельченную луковицу и 200 мл кукурузного масла.

За 15−20 минут до снятия с плиты (то есть когда по ощущениям фасоль уже почти готова), добавляют нарезанные томаты, солят и посыпают зеленью.

Рецепт супа калья

Калья — солено-острый суп. Название произошло от финского слова kala — «рыба». При этом блюдо относят к русской кухне. Оно представляет собой рыбный, сваренный на огуречном рассоле. Является прообразом современных рассольников.

Ингредиенты

Лососевый суповой набор — 1,2 кг

Картофель — 5 штук

Соленые огурцы — 4−5 шиук.

Рассол огуречный — 1 стакан

Лук репчатый — 2 штуки

Корень сельдерея — 50 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец горошком, лавровый лист

Зелень петрушки и укропа

Способ приготовления

Вымытую рыбу залить 2,5 л воды, довести до кипения и варить на медленном огне полчаса. В бульон добавить лавровый лист и перец горошком.

Вымыть и очистить овощи. Картофель нарезать кубиками, лук — мелко, сельдерей натереть на крупной терке, огурцы нарезать на четвертинки кружочков.

На растительном масле пассеровать сельдерей и лук до мягкости. Когда рыба приготовится, вынуть ее из бульона, его процедить и заново поставить на огонь.

10 минут проварить в бульоне пассированные овощи.

Очищенную от кожи и костей рыбу положить в бульон вместе с нарезанными огурцами и варить еще 20 минут.

Влить огуречный рассол, лимонный сок. Посолить, поперчить и доварить еще буквально 3 минутки.

При подаче добавить зелень и ломтик лимона.

Рецепт корейского супа с вакаме «миёккук»

Для тех, кто любит экзотику. Древняя корейская легенда гласит: пучок морской капусты клали беременной женщине под подушку где-то за неделю до родов. А после благополучного разрешения из этих водорослей варили суп. С тех самых пор «миёккук» в корейской культуре неразделим с рождением детей. Все корейские мамы в день рождения своих малышей варят этот суп.

Ингредиенты

Водоросли вакаме сухие — 30 г

Соевый соус — 2 ст.л. (+для подачи)

Кунжутное масло — 3 ч.л.

Говядина — 400 г

Чеснок — 3 зубчика

Способ приготовления

Сухие водоросли на несколько минут залить теплой водой.

Для маринада смешать кунжутное масло и соевый соус. Мясо положить в маринад, тщательно перемешать.

Воду с водорослей слить и измельчить их ножом или кулинарными ножницами. Мелко нарезать или натереть на терке чеснок.

В кастрюле разогреть небольшое количество кунжутного масла. Выложить уже замаринованное мясо и обжарить, добавить чеснок и продолжать обжаривать.

Добавить водоросли. Затем нужно влить кипяток, довести до кипения и на медленном огне варить около 40 минут.

В готовый суп можно немного добавить соли или соевого соуса. Некоторые любят есть такой суп с отдельно отваренным рисом.

Рецепт супа чаудер

Главный американский суп. В штатах вообще едят первое редко, но если в меню обеда суп, то это непременно будет — густой, золотистый и очень сытный.

Ингредиенты

Картофель — 3 штуки

Морковь — 1 штука

Лук — 2 штуки

Копченый бекон — 150 г

Ветчина (по желанию) — 150 г

Куриное мясо (любое) — 300 г

Сливки средней жирности — 100 г

Сыр чаудер — 100 г

Куриный бульон или вода — 2 литра

Растительное масло — 1 ст.л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Довести до кипения куриный бульон (воду), выложить в него очищенный от кожуры и порезанный некрупными кусочками картофель и варить примерно 5 минут.

Куриное филе без кожи и костей порезать полосками или кусочками, добавить их в кипящий бульон и варить еще примерно 5 минут.

Лук и морковь мелко порезать, спассировать на на растительном масле до прозрачности, не пережаривая, добавить в суп.

Бекон (и ветчину) порезать достаточно крупной соломкой или кубиками по желанию, он должен быть заметен в будущем супе. Обжарить в оставшемся масле, степень прожарки определяется по вкусу, в американской традиции это делается практически до хруста, но, если вы к этому не готовы, можно ограничиться и более мягким вариантом — до прозрачности.

Проверить готовность мяса и картофеля, если они уже сварились до мягкости, добавить в суп бекон, натертый на крупной терке сыр и сливки, раздавленный зубчик чеснока и прогреть несколько минут, попробовать на соль и при необходимости подсолить

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