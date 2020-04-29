ВИДЕО ⟩ Секреты макияжа: как быть неотразимой во время свидания по веб-камере?

На карантине мы лишены не только возможности нормального общения с друзьями и близкими, но и с любимыми, пишет Пятый канал. Данное положение побуждает заводить новые интернет-знакомства или общаться с дорогими людьми через Интернет. Визажист Мадлена Сухарева показала, на какие части лица нужно сделать акцент, чтобы «пойти» на свидание по веб-камере.

Выделите брови

Перед тем, как наносить на брови тени или другие средства, визажист советует причесать их с помощью специального геля или воска. Приподнимите волоски щеточкой и дайте им подсохнуть для точной фиксации.

Затем уже начните наносить то средство для бровей, которым вы пользуетесь в повседневной жизни. Это могут быть тени, помада или карандаш. Мадлена Сухарева воспользовалась карандашом и в первую очередь придала им форму, прорисовывая контур снизу. Не давите на карандаш, иначе брови получаться неестественно яркие.

Если вы перфекционистка, то пройдитесь под бровями консилером, чтобы придать еще более аккуратную форму.

Сделайте лицо симметричным

Контуринг лица также является важной частью макияжа для свидания по веб-камере. Визажист советует затемнить скулы с помощью темных румян или скульптора. Желательно использовать скошенную кисть для удобства нанесения.

Затемните лоб над бровями, чтобы лицо казалось уже. Если вам кажется, что нос смотрится на камере больше, чем он есть на самом деле, то нанесите темную пудру на его спинку и по бокам.

Накрасьте губы