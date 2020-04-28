«Мое лицо было один синяк»: Чехова рассказала о побоях

Она написала длинный пост в Instagram, в котором также высказалась по поводу лишения журналом Glаmour звания «Женщина года» Регины Тодоренко, которая неосторожно высказалась на тему рукоприкладства в семье.

По словам Чеховой, 18 лет назад, столкнувшись с этой страшной темой на своем опыте, она была в шоке, не веря, что любимый человек может так поступить.

«Мое лицо было один сплошной синяк, мое сердце было в клочья… Ведь меня бил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему все! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти», — поделилась Чехова.

Instagram @achekhova

Обращение в травмпункт тогда еще больше шокировало телеведущую, потому что от медсестры, снимающей побои, она услышала фразу: «Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?».

Похожее мнение недавно высказала Регина Тодоренко, после чего ее подвергли травле в Сети. По мнению Чеховой, ее коллега по цеху стала заложницей своей известности, которая накладывает ответственность за все слова, которые публичный человек произносит. Однако это не повод лишать ее звания, которое она получила не как общественный деятель или борец за права женщин, а как ведущая развлекательной передачи.

«Извините, друзья, но вы четвертуете собственные ожидания! Девчушка, которая дурачилась и веселилась в программе „Орел и решка“, была по-детски непосредственна, мила, обаятельна… Она такой же и осталась! Вы дали ей награду за ее популярность, веселый нрав! Как можно лишать звания за то, за что ей его не давали?» — подчеркнула Чехова.

В заключение ведущая заметила, если следовать логике, которой руководствовались в журнале Glаmour, остается неясным, почему до сих пор не лишен званий и работы актер Марат Башаров, который был уличен в избиении бывшей жены.