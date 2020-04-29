Раскрыт секрет незаметного нижнего белья Кейт Миддлтон

По словам Мики Мейер, существует два способа скрыть швы и лямки под облегающим нарядом, которые использует герцогиня. Первый — пришить бюстгальтер к одежде, а второй — надевать под нее бесшовный комплект нижнего белья.

Также специалистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок бежевого боди бренда Spanx и заявила, что изделие является важнейшим предметом гардероба Миддлтон. «Вы можете купить его в цвете, подходящем к оттенку вашей кожи, для того чтобы белья не было видно через одежду», — отметила Мейер.