Модель Джиджи Хадид ждет первенца от певца Зейна Малика

По словам источника, Джиджи уже на 20-й неделе беременности, однако будущие родители пока не знают пол малыша.

Поклонники уже вовсю поздравляют знаменитостей со скорым прибавлением. Сами же молодые люди очень взволнованы, добавил источник.

Джиджи и Зейн познакомились ещё пять лет назад на съёмках клипа. У них сразу закрутился роман — всё даже шло к свадьбе. Однако затем пара вдруг сообщила о разрыве.

После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении стало известно несколько дней назад: Хадид опубликовала фотографии со своего 25-летия в узком семейном кругу. Там также присутствовал и Зейн Малик.