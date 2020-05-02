Это официально! Почему женщины должны спать больше мужчин

Научное доказательство того, что вам нужно лечь сегодня пораньше.
Женщины должны спать дольше мужчин. Ученые нашли этому феномену сразу несколько объяснений.
Если верить прошлогодним заключениям британских ученых из Центра исследования снов при Университете в Лафборо, структура нейронных связей мозга женщины сложнее мужской. По этой причине мы от природы склонны к многозадачности и являемся куда более гибкими в принятии решений. Однако все это приводит к колоссальному расходу энергии, и часы сна, которые необходимы для восполнения сил, несоизмеримы с мужскими затратами, пишет Elle. Это не означает, что представители сильного пола более ленивые или заторможенные. Просто женщинам необходимо как минимум на 20 минут дольше «перезагружаться» в постели.
Еще один научный вывод английских психиатров из Лафборо:
женщины тяжелее мужчин переносят некачественный сон — становятся страшно раздражительными, угрюмыми и депрессивными.
Вкупе с более восприимчивой нервной системой это приводит к новым нарушениям сна! Порочный круг замкнулся. Еще одно негативное последствие — качество ночного отдыха может сказаться на свертываемости крови и, как следствие, привести к закупорке сосудов. Мужская кровеносная и нервная системы в этом отношении более крепкие и не реагируют на нехватку сна настолько чутко.