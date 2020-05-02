Это официально! Почему женщины должны спать больше мужчин

Если верить прошлогодним заключениям британских ученых из Центра исследования снов при Университете в Лафборо, структура нейронных связей мозга женщины сложнее мужской. По этой причине мы от природы склонны к многозадачности и являемся куда более гибкими в принятии решений. Однако все это приводит к колоссальному расходу энергии, и часы сна, которые необходимы для восполнения сил, несоизмеримы с мужскими затратами, пишет Elle. Это не означает, что представители сильного пола более ленивые или заторможенные. Просто женщинам необходимо как минимум на 20 минут дольше «перезагружаться» в постели.