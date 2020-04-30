Смотрите, как выглядит 35-летняя Айза Анохина после пластической операции

Недавно она перенесла пластику лица и подробно рассказала о ней фолловерам.

Айза Анохина ничего не скрывает от поклонников — ни проблем в личной жизни, ни подробностей о состоянии здоровья, ни своего положительного отношения к эстетической медицине. За последнее десятилетие 35-летняя звезда перенесла немало пластических операций.

На днях Айза призналась, что готовится снова лечь под нож. Карантин — самое подходящее время для таких серьезных манипуляций: в другие периоды года Анохина занята съемками.

28 апреля Айза рассказала, что буквально накануне сделала пластическую операцию в одной из клиник Москвы. После этого Анохина сразу продемонстрировала свой внешний вид, наложив на лицо сглаживающие кожу фотофильтры — все же после вмешательства она пока еще выглядит несколько болезненно.

«Вчера я исполнила свою давнюю мечту и сделала бровки вверх. Конечно же, на этом фото еще не финальный результат. У меня отек, пластыри и брови пока слишком высоко, но все будет в пределах нормы. Еще один плюс: я не буду зависеть от вечных уколов ботокса в лоб», — написала Айза в своем микроблоге.

Также телеведущая с гордостью отметила, что никогда не скрывала от поклонников своих пластических операций. По этому случаю она решила еще раз перечислить все изменения своего лица и тела, сделанные за последние годы.

Айза Анохина после пластики ФОТО: Instagram