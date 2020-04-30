КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ ⟩ 12 небольших изменений, за которые через год ваш огранизм поблагодарит вас

Всего одна полезная привычка в месяц - и за год вы существенно улучшите свое здоровье, пишет «Домашний Очаг».
Самые большие достижения начинаются с маленьких перемен и простых привычек. Если каждый день тратить по 15 минут на новую полезную привычку – уже через год можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов. И что особенно приятно, произойдут они как бы сами собой, почти незаметно. Мы предлагаем вам поставить небольшой эксперимент и в каждый месяц года добавлять в свою жизнь одно маленькое изменение. Мы вам со всей ответственностью обещаем: через 12 месяцев и энергии, и здоровья у вас станет намного больше!
Месяц 1: каждую неделю ложиться спать на 15 минут раньше
Когда же еще спать, как не сейчас? И когда же начинать эксперименты со сном, как ни в каникулы? Самое лучшее и самое главное, что мы можем сделать для здоровья – наладить сон. Полноценный ночной отдых нормализует работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает скорость метаболизма, помогает справиться со стрессом (и притормозить старение) и даже защитить от рака. Непросто сразу найти целый свободный час, чтобы ложиться пораньше – но если каждую неделю добавлять по 15 минут (например, за счет вечернего интернет-серфинга или пары страниц книжки), то за месяц этот час наберется почти незаметно. А вы начнете чувствовать себя намного лучше.
Месяц 2: пользоваться солнцезащитным кремом
Дерматологи предупреждают: большинство из нас по-прежнему недостаточно защищают свою кожу от солнца. Между тем, именно регулярное использование средств с УФ-защитой – самая эффективная профилактика рака кожи. Подберите крем с индексом зашиты не менее 30-ти (а лучше 50-ти) и пользуйтесь им каждый день, даже если на улице пасмурная погода, а вы собираетесь не на пляж, а в офис. И не забывайте о том, что в защите нуждается кожа головы, кисти рук и волосы.
Месяц 3: защищать и укреплять свое сердце
Болезни сердца по-прежнему лидируют среди причин смерти у мужчин и женщин. А врачи не устают напоминать: образ жизни оказывает очень существенное влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И одним из эффективных методов профилактики болезней сердце остаются пешие прогулки. Всего 15-30 минут кардионагрузок в день помогают ощутимо снизить риск. Небольшой комплекс упражнений утром вместо зарядки, пешая прогулка вечером после работы (которая к тому же поможет снять стресс после трудового дня), привычка ходить по лестницам вместо лифта – все эти маленькие перемены в итоге помогут вам поддержать здоровье вашего сердца. И, конечно, обязательно раз в год делайте профилактическое исследование сердца – просто чтобы убедиться в том, что оно по-прежнему крепкое и отлично работает.
Месяц 4: позаботиться о зрении
Страх слепоты или частичной потери зрения – один из самых распространенных, но при этом многие из нас почти ничего не делают для защиты своих глаз. В том числе и самого простого – защиты глаз от ультрафиолета. Март, первый месяц, когда солнце становится по-настоящему ярким, самый подходящий месяц для того, чтобы выработать новую полезную привычку – носить солнцезащитные очки с защитой от УФ. Мелочь? Между тем, эта мелочь защитит не только ваши глаза (не забывайте о том, что меланома развивается не только на коже, но и в глазах), но и нежную кожу вокруг.
Месяц 5: есть больше овощей и фруктов
Пять порций свежих овощей и фруктов – это ежедневный минимум, необходимый для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта. Начните с того, чтобы добавлять один овощ или фрукт к каждому приему пищи – совсем не сложно, а результаты заметите уже очень скоро.
Месяц 6: сделать прививку от гриппа
Лучшее время для такой прививки – это октябрь. Не забывайте о том, что требуется не меньше двух недель, чтобы иммунитет был сформирован в полном объеме – и лучше сделать прививку как можно раньше, чтобы встретить сезон гриппа во всеоружии.
Месяц 7: есть меньше сахара
Если вы привыкли пить кофе или чай с сахаром, то попробуйте начать с того, чтобы в одну чашку в день добавлять на 50% меньше сахара или просто заменить его медом. Еще один простой способ – заменить один дневной десерт на порцию сухофруктов (только выбирайте те, которые готовятся без добавления сахарного сиропа). Это все мелочи и они не требуют больших усилий – а результат будет почти мгновенным.
Месяц 8: есть из посуды меньшего размера
Чаще всего мы съедаем на 15-20% больше, чем нам на самом деле нужно – из-за того, что едим слишком быстро и пропускаем сигнал о насыщении. Помимо совершенно логичного совета есть медленнее и не отвлекаться во время еды, есть еще один лайфхак. Попробуйте завести посуду меньшего размера: порции даже меньшего размера будут визуально казаться достаточными, и вы будете съедать ровно столько, сколько вам на самом деле нужно, и при этом не чувствовать голода.
Месяц 9: устроить медосмотр
Потратьте несколько дней и устройте проверку своего здоровья. Сдайте расширенные анализы крови и мочи, проведите УЗИ важных органов (сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза), обязательно пройдите профилактический просмотр гинеколога и маммолога, а также стоматолога и офтальмолога.
Месяц 10: сократить количество углеводов
Но не любых, конечно, а только «пустых». Углеводы необходимы нашему организму и важно есть их в достаточном количестве, но получать их стоит из овощей, цельнозерновых продуктов и злаков. Замените белый рис на бурый, замените привычные гарниры на блюда из бобовых, чаще ешьте овсянку на завтрак – таким образом вы не только позаботитесь о своем здоровье, но и улучшите фигуру.
Месяц 11: Посвящать медитации хотя бы 5 минут в день
Стресс – наш постоянный спутник и незаметный враг, который тайком разрушает наше здоровье. Медитация – самый простой и эффективный способ бороться с ежедневным стрессом, уменьшая или даже вовсе отменяя его последствия. Кроме того, как подтверждено исследованиями, медитация повышает уровень счастья – а это точно необходимо в самый грустный месяц года.
Месяц 12: Пить на один бокал вина меньше
Карантин – стресс + одиночество + избыток времени, которое надо чем-то заполнить. Довольно опасное сочетание, да. Иногда все это кажется безобидным, но на самом деле каждая порция алкоголя повышает риск развития различных заболеваний, а еще – нарушает обмен веществ и плохо влияет на сон. Мы не предлагаем вам полностью отказаться от алкоголя – но попробуйте просто «урезать» одну порцию. Организм точно скажет вам «спасибо»!