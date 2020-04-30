КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ ⟩ 12 небольших изменений, за которые через год ваш огранизм поблагодарит вас

Самые большие достижения начинаются с маленьких перемен и простых привычек. Если каждый день тратить по 15 минут на новую полезную привычку – уже через год можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов. И что особенно приятно, произойдут они как бы сами собой, почти незаметно. Мы предлагаем вам поставить небольшой эксперимент и в каждый месяц года добавлять в свою жизнь одно маленькое изменение. Мы вам со всей ответственностью обещаем: через 12 месяцев и энергии, и здоровья у вас станет намного больше!

Месяц 1: каждую неделю ложиться спать на 15 минут раньше

Когда же еще спать, как не сейчас? И когда же начинать эксперименты со сном, как ни в каникулы? Самое лучшее и самое главное, что мы можем сделать для здоровья – наладить сон. Полноценный ночной отдых нормализует работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает скорость метаболизма, помогает справиться со стрессом (и притормозить старение) и даже защитить от рака. Непросто сразу найти целый свободный час, чтобы ложиться пораньше – но если каждую неделю добавлять по 15 минут (например, за счет вечернего интернет-серфинга или пары страниц книжки), то за месяц этот час наберется почти незаметно. А вы начнете чувствовать себя намного лучше.

Месяц 2: пользоваться солнцезащитным кремом

Дерматологи предупреждают: большинство из нас по-прежнему недостаточно защищают свою кожу от солнца. Между тем, именно регулярное использование средств с УФ-защитой – самая эффективная профилактика рака кожи. Подберите крем с индексом зашиты не менее 30-ти (а лучше 50-ти) и пользуйтесь им каждый день, даже если на улице пасмурная погода, а вы собираетесь не на пляж, а в офис. И не забывайте о том, что в защите нуждается кожа головы, кисти рук и волосы.

Месяц 3: защищать и укреплять свое сердце

Болезни сердца по-прежнему лидируют среди причин смерти у мужчин и женщин. А врачи не устают напоминать: образ жизни оказывает очень существенное влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И одним из эффективных методов профилактики болезней сердце остаются пешие прогулки. Всего 15-30 минут кардионагрузок в день помогают ощутимо снизить риск. Небольшой комплекс упражнений утром вместо зарядки, пешая прогулка вечером после работы (которая к тому же поможет снять стресс после трудового дня), привычка ходить по лестницам вместо лифта – все эти маленькие перемены в итоге помогут вам поддержать здоровье вашего сердца. И, конечно, обязательно раз в год делайте профилактическое исследование сердца – просто чтобы убедиться в том, что оно по-прежнему крепкое и отлично работает.

Месяц 4: позаботиться о зрении