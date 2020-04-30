Если переборщила со сладким: восемь способов снизить вред уже съеденных десертов

Ты съела лишний кусок торта или выпила слишком большую порцию сладкого кофе или коктейля? Значит, ты получила очень большую дозу сахара. Он, конечно, даст тебе бодрость и энергичность за счет выработки гормона дофамина. Но все это длится недолго. К тому же слишком большая дозировка может способствовать перепадам настроения. А еще тебя, скорее всего, будет преследовать чувство вины за лишние калории. И при этом будет хотеться съесть еще чего-нибудь вкусного. Журнал «Лиза» рассказывает, как минимизировать вред от сладкого.

Почему мы не можем остановиться

Когда ты начинаешь есть сладкое, по мере того как сахар поступает в кровь, поджелудочная железа выпускает инсулин для контроля уровня глюкозы в крови. Это подавляет гормон лептин, регулирующий энергетический обмен, поэтому ты спокойно тянешься еще за одной конфетой, а потом еще и еще, хотя изначально этого не планировала.

Глюкоза усваивается очень быстро, и уровень дофамина и сахара падает. Это может занимать от 15 минут до пары часов после еды. Чтобы получить такой же заряд энергии, твой организм требует еще сахара. Очень важно сопротивляться этому. Если поддашься, остановиться будет сложно.

1. Съешь горсть орехов

После большой порции сладкого ты можешь отказаться от всего калорийного. Но тебе необходимо будет съесть что-то питательное, чтобы предотвратить сильное падение уровня сахара в крови, вызванное быстрым пищеварением.

Жир и белок помогут его замедлить. Съешь для этого небольшую горсть орехов или ложку арахисового масла. Можно съесть что-либо с высоким содержанием клетчатки (хлеб из грубого зерна, листовые овощи, яблоки) — это также замедлит пищеварение и усвоение сахара. Заодно ты дольше будешь оставаться сытой, а значит, снизишь калорийность дневного рациона.

2. Походи по ступеням

Чтобы не позволить мышцам хранить съеденный сахар, после еды займись любой физической активностью. Это не обязательно должна быть полноценная тренировка, достаточно прогуляться возле дома или даже выйти в подъезд и пошагать туда-сюда по ступеням. Согласно исследованиям, ходьба в течение 15 минут помогает снизить уровень сахара в крови.

3. Выпей чай с лимоном

Зеленый чай и лимон — отличные мочегонные средства. Ты не устраняешь сахар напрямую, но заставляешь кровь быстрее прокачиваться через почки, благодаря чему он легче выводится. Также стоит пить достаточное количество воды: она не только выводит сахар, но и дает чувство насыщения.

4. Четко спланируй следующий завтрак