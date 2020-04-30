Если переборщила со сладким: восемь способов снизить вред уже съеденных десертов

Используй эту полезную тактику диетологов, чтобы снова вернуться к правильному питанию.
Ты съела лишний кусок торта или выпила слишком большую порцию сладкого кофе или коктейля? Значит, ты получила очень большую дозу сахара. Он, конечно, даст тебе бодрость и энергичность за счет выработки гормона дофамина. Но все это длится недолго. К тому же слишком большая дозировка может способствовать перепадам настроения. А еще тебя, скорее всего, будет преследовать чувство вины за лишние калории. И при этом будет хотеться съесть еще чего-нибудь вкусного. Журнал «Лиза» рассказывает, как минимизировать вред от сладкого.
Почему мы не можем остановиться
Когда ты начинаешь есть сладкое, по мере того как сахар поступает в кровь, поджелудочная железа выпускает инсулин для контроля уровня глюкозы в крови. Это подавляет гормон лептин, регулирующий энергетический обмен, поэтому ты спокойно тянешься еще за одной конфетой, а потом еще и еще, хотя изначально этого не планировала.
Глюкоза усваивается очень быстро, и уровень дофамина и сахара падает. Это может занимать от 15 минут до пары часов после еды. Чтобы получить такой же заряд энергии, твой организм требует еще сахара. Очень важно сопротивляться этому. Если поддашься, остановиться будет сложно.
1. Съешь горсть орехов
После большой порции сладкого ты можешь отказаться от всего калорийного. Но тебе необходимо будет съесть что-то питательное, чтобы предотвратить сильное падение уровня сахара в крови, вызванное быстрым пищеварением.
Жир и белок помогут его замедлить. Съешь для этого небольшую горсть орехов или ложку арахисового масла. Можно съесть что-либо с высоким содержанием клетчатки (хлеб из грубого зерна, листовые овощи, яблоки) — это также замедлит пищеварение и усвоение сахара. Заодно ты дольше будешь оставаться сытой, а значит, снизишь калорийность дневного рациона.
2. Походи по ступеням
Чтобы не позволить мышцам хранить съеденный сахар, после еды займись любой физической активностью. Это не обязательно должна быть полноценная тренировка, достаточно прогуляться возле дома или даже выйти в подъезд и пошагать туда-сюда по ступеням. Согласно исследованиям, ходьба в течение 15 минут помогает снизить уровень сахара в крови.
3. Выпей чай с лимоном
Зеленый чай и лимон — отличные мочегонные средства. Ты не устраняешь сахар напрямую, но заставляешь кровь быстрее прокачиваться через почки, благодаря чему он легче выводится. Также стоит пить достаточное количество воды: она не только выводит сахар, но и дает чувство насыщения.
4. Четко спланируй следующий завтрак
На следующий день после того, как ты съела большое количество сахара, необходим сбалансированный завтрак с его низким содержанием. Идеальный завтрак — это высокий уровень белка, умеренный уровень жира и небольшое количество углеводов. Белки и жиры поддерживают сытость, а углеводы помогают сжигать накопленную вчера энергию сахара. Попробуй овощной омлет с авокадо и чашку фруктового сока. Фрукты содержат гораздо менее концентрированный сахар, чем выпечка или хлопья, также они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.
Совет диетологов: аккуратнее с кофе. Сам по себе он не калориен, но в него мы часто добавляем сахар, молоко или сливки, что превращает его в уже намного более сладкий напиток.
5. Откажись от соусов
Заправки, соусы и приправы стоит исключить из рациона не только в тот день, когда переборщила со сладким, но и вообще надо быть с ними осторожной. Так, в одной столовой ложке кетчупа содержится одна чайная ложка сахара. В составе соуса не обязательно может быть указан напрямую сахар. Это может быть сироп, патока и еще много разных названий (их около 40). Лучше всего вместо любого соуса использовать оливковое масло.
6. Выпей смузи
Вместо перекуса сделай себе полезный смузи. Смешай одну треть фруктов и две трети овощей. Добавь белок, например, несладкий йогурт. Для основы вместо фруктового сока возьми несладкое соевое или миндальное молоко, можно использовать зеленый чай без сахара.
7. Убери сладкое подальше
Весь день, а то и дольше, мозг еще будет просить дофаминовый всплеск. Устрани любое искушение. Все сладости из дома отнеси на работу или раздай близким, знакомым. Согласно исследованию, люди, у которых десерты находятся на виду, более склонны к ожирению и намного чаще неосознанно едят сладости.
8. Забудь о чувстве вины
Чтобы набрать 400 граммов жира, понадобится аж 3500 ккал. Это примерно 44 шоколадных батончика или 60 пачек шоколадного драже. Поэтому, даже если ты съела лишние сладости, это не грозит тебе сразу увеличением веса. Не нужно терзать себя чувством вины. Намного легче преодолеть зависимость от сладкого, если ты, наоборот, перестанешь воспринимать его так серьезно и будешь наслаждаться вкусом каждого кусочка.