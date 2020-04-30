Семь быстрых и недорогих рецептов маринада для шашлыка

Весна неумолимо вступает в свои права, и 1 мая многие будут делать шашлыки, соблюдая, конечно, все правило безопасности. Можно купить уже замаринованное мясо, но можно приготовить маринад самим. «Домашний Очаг» предлагает несколько легких и вкусных рецептов маринадов, которые пригодятся вам не только в День шашлыка, но и на Иванову ночь и в друние летние выходные. Имясо будет восхитительно нежным!
Идеальный способ подготовить мясо, птицу или рыбу к жарке — поставить мариноваться на несколько часов. Если времени не хватает, маринуйте перед приготовлением хотя бы 30 минут.
Рецепт с лимоном, розмарином чесноком
Хорошо подойдет для рыбы, мяса, морепродуктов.
Смешайте натертую цедру и сок 1 лимона с 6 столовыми ложками оливкового масла, добавьте нарезанные листья 1 веточки розмарина, по 1 чайной ложке крупной морской соли и свежемолотого черного перца. Маринад готов, можете закладывать то, что будете жарить.
Рецепт азиатского маринада
Чудесен для говяжьей вырезки, курицы, рыбы.
Лимонного сока 3 столовые ложки, 1 столовая ложка коричневого сахара или мeда, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка кунжутного масла, по 2 cтоловых ложки рыбного и соевого соусов, 2 чайные ложки тертого имбиря, 1 чайная ложка перца чили. Маринуем!
Рецепт с йогуртом и карри
Идеален для курочки, особенно для крылышек и голени!
Натурального йогурта 200 мл или кефира 1% жирности, плюс 2 чайные ложки порошка карри, 2 столовые ложки сока лимона, 1\2 бутылка газированной воды, лучше всего Боржоми или Нарзан, нарезанная кинза и щепотка свежемолотого черного перца. И все: пальчики оближешь!
Рецепт яблочно-горчичного маринада
Подходит для белого мяса курочки, так маринуют шашлычки немцы.
В чаше смешайте по 60 мл зернистой горчицы и яблочного сока, добавьте 2 столовые ложки яблочного уксуса, 0,5 стакана рубленой петрушки. Выложите в маринад куриное филе и оставьте на 20 минут. Затем жарьте на гриле или решетке.
Рецепт кофейного маринада
Рекомендуем для свиного шашлыка, стейка, утки
1 стакан свежесваренного крепкого кофе, 1,5 чайной ложки коричневого сахара, 0,5 чайной ложки соли и черного перца. Смешать в посуде и добавить 2 измельченных зубчика чеснока. Готово!
Рецепт маринада по‑гречески
Этот маринад подойдет лучше всего к рыбе и морепродуктам.
Смешать в чаше 1 чайную ложку лимонной цедры, 0,25 стакана лимонного сока, 1 чайную ложку сухого орегано, 2 чайные ложки измельченного чеснока и 0,5 чайной ложки черного перца. Смело отправляйте туда филе семги или креветки — выдерживайте положенное время, готовьте!
Рецепт маринада терияки
Смело используйте его для курицы, свинины, говядины.
Соевый соус 0,5 стакана, 1 стакан воды, 0,5 чайной ложки молотого имбиря, 0,25 чайной ложки чесночного порошка, 5 чайных ложек коричневого сахара, 1 чайная ложка меда, 2 чайные ложки кукурузного крахмала и 0,25 стакана холодной воды.
Соедините все компоненты кроме кукурузного крахмала и подогрейте в сотейнике на среднем огне. Отдельно разведите крахмал в воде холодной. Добавляйте его к маринаду маленькими порциями, пока он не достигнет нужной консистенции. Снимите сотейник с огня и остудите.