Семь быстрых и недорогих рецептов маринада для шашлыка

Идеальный способ подготовить мясо, птицу или рыбу к жарке — поставить мариноваться на несколько часов. Если времени не хватает, маринуйте перед приготовлением хотя бы 30 минут.

Рецепт с лимоном, розмарином чесноком

Хорошо подойдет для рыбы, мяса, морепродуктов.

Смешайте натертую цедру и сок 1 лимона с 6 столовыми ложками оливкового масла, добавьте нарезанные листья 1 веточки розмарина, по 1 чайной ложке крупной морской соли и свежемолотого черного перца. Маринад готов, можете закладывать то, что будете жарить.

Рецепт азиатского маринада

Чудесен для говяжьей вырезки, курицы, рыбы.

Лимонного сока 3 столовые ложки, 1 столовая ложка коричневого сахара или мeда, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка кунжутного масла, по 2 cтоловых ложки рыбного и соевого соусов, 2 чайные ложки тертого имбиря, 1 чайная ложка перца чили. Маринуем!

Рецепт с йогуртом и карри

Идеален для курочки, особенно для крылышек и голени!

Натурального йогурта 200 мл или кефира 1% жирности, плюс 2 чайные ложки порошка карри, 2 столовые ложки сока лимона, 1\2 бутылка газированной воды, лучше всего Боржоми или Нарзан, нарезанная кинза и щепотка свежемолотого черного перца. И все: пальчики оближешь!

Рецепт яблочно-горчичного маринада

Подходит для белого мяса курочки, так маринуют шашлычки немцы.

В чаше смешайте по 60 мл зернистой горчицы и яблочного сока, добавьте 2 столовые ложки яблочного уксуса, 0,5 стакана рубленой петрушки. Выложите в маринад куриное филе и оставьте на 20 минут. Затем жарьте на гриле или решетке.

Рецепт кофейного маринада

Рекомендуем для свиного шашлыка, стейка, утки

1 стакан свежесваренного крепкого кофе, 1,5 чайной ложки коричневого сахара, 0,5 чайной ложки соли и черного перца. Смешать в посуде и добавить 2 измельченных зубчика чеснока. Готово!

Рецепт маринада по‑гречески

Этот маринад подойдет лучше всего к рыбе и морепродуктам.

Смешать в чаше 1 чайную ложку лимонной цедры, 0,25 стакана лимонного сока, 1 чайную ложку сухого орегано, 2 чайные ложки измельченного чеснока и 0,5 чайной ложки черного перца. Смело отправляйте туда филе семги или креветки — выдерживайте положенное время, готовьте!

Рецепт маринада терияки

Смело используйте его для курицы, свинины, говядины.

Соевый соус 0,5 стакана, 1 стакан воды, 0,5 чайной ложки молотого имбиря, 0,25 чайной ложки чесночного порошка, 5 чайных ложек коричневого сахара, 1 чайная ложка меда, 2 чайные ложки кукурузного крахмала и 0,25 стакана холодной воды.