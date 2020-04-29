СОВЕТЫ СТИЛИСТА ⟩ ТОП-10 модных ошибок женщин plus-size и способы их избежать

Пышные формы – это не повод облачаться в бесформенные балахоны и становиться серой мышкой. Любая женщина должна помнить, что она может выглядеть стильно и сексуально, независимо от веса и форм. Главное, что подводит нас к полному провалу: угрюмый вид, тяжелая походка и плохое настроение, вот это не исправит никакая одежда. Улыбайтесь, следите за осанкой и ведите себя раскованно (насколько позволяет ваш характер, конечно) и подсматривайте удачные идеи у стильных людей.

«Конечно, этим худосочным моделям можно носить все, а мне нет!» – возможно, скажете вы. Но поверьте, правильно составленные образы могут выглядеть на полной девушке куда ярче и произведут большее впечатление, чем безвкусные – на стройной. Помним, что главный способ сделать фигуру более изящной и стройной – это визуально вытянуть ее. И избегаем десяти ошибок.

1. Бесформенные балахоны

Многие считают, что при фигуре plus-size лучше всего замотаться в необъятный балахон, чтобы на вас никто не смотрел. Но тем самым вы «убиваете» образ, делая его непривлекательным и мешковатым. Забудьте о таких нарядах. Лучше правильно определите достоинства своей фигуры (а они точно есть у всех) и подчеркните их. Примерьте юбку-карандаш (да, и полным это можно, главное подобрать ту, что сядет), дополните ее удлиненным жакетом. Или подберите для себя образ из 50-х, с пышной юбкой-миди и джемпером – акцентируя внимание на талии, слегка замаскировав широкие бедра.

2. Черный – навсегда

«Черный – стройнит» – именно этим руководствуются многие при покупке одежды. Но не забывайте и о том, что черный зачастую выглядит скучно и часто подчеркивает недостатки фигуры. Так что в следующий раз в магазине можете смело пойти к ярким вещам и собрать образ в непривычных жизнерадостных красках. Разве вы хотите всю жизнь играть роль «серой мышки»?

3. Не режьте фигуру

Чтобы «подрасти» формируйте многослойные образы, которые будут создавать вертикаль. Это может быть расстегнутый удлиненный жакет, или легкое кимоно, а может быть и вертикальный принт или лампасы на брюках. Если выбираете принт с вертикальными полосками, не нужно чтобы он был слишком активным и частым – это тоже нехорошо. Не стоит бояться горизонтальных или косых полос, иногда, их можно легко переманить на свою сторону. Но если горизонтальных линий слишком много, они могут «поделить» фигуру и сделать вас короче.

4. Разноцветные комплекты