СОВЕТЫ СТИЛИСТА ⟩ ТОП-10 модных ошибок женщин plus-size и способы их избежать

Чтобы выглядеть стильно, необязательно иметь фигуру 90-60-90. Главное – не следовать слепо модным трендам и не нарушать одеждой пропорций тела. Можете смело опираться на опыт известных блоггеров plus-size и создавать свои потрясающие образы, пишет «Домашний Очаг».
Пышные формы – это не повод облачаться в бесформенные балахоны и становиться серой мышкой. Любая женщина должна помнить, что она может выглядеть стильно и сексуально, независимо от веса и форм. Главное, что подводит нас к полному провалу: угрюмый вид, тяжелая походка и плохое настроение, вот это не исправит никакая одежда. Улыбайтесь, следите за осанкой и ведите себя раскованно (насколько позволяет ваш характер, конечно) и подсматривайте удачные идеи у стильных людей.
«Конечно, этим худосочным моделям можно носить все, а мне нет!» – возможно, скажете вы. Но поверьте, правильно составленные образы могут выглядеть на полной девушке куда ярче и произведут большее впечатление, чем безвкусные – на стройной. Помним, что главный способ сделать фигуру более изящной и стройной – это визуально вытянуть ее. И избегаем десяти ошибок.
1. Бесформенные балахоны
Многие считают, что при фигуре plus-size лучше всего замотаться в необъятный балахон, чтобы на вас никто не смотрел. Но тем самым вы «убиваете» образ, делая его непривлекательным и мешковатым. Забудьте о таких нарядах. Лучше правильно определите достоинства своей фигуры (а они точно есть у всех) и подчеркните их. Примерьте юбку-карандаш (да, и полным это можно, главное подобрать ту, что сядет), дополните ее удлиненным жакетом. Или подберите для себя образ из 50-х, с пышной юбкой-миди и джемпером – акцентируя внимание на талии, слегка замаскировав широкие бедра.
2. Черный – навсегда
«Черный – стройнит» – именно этим руководствуются многие при покупке одежды. Но не забывайте и о том, что черный зачастую выглядит скучно и часто подчеркивает недостатки фигуры. Так что в следующий раз в магазине можете смело пойти к ярким вещам и собрать образ в непривычных жизнерадостных красках. Разве вы хотите всю жизнь играть роль «серой мышки»?
3. Не режьте фигуру
Чтобы «подрасти» формируйте многослойные образы, которые будут создавать вертикаль. Это может быть расстегнутый удлиненный жакет, или легкое кимоно, а может быть и вертикальный принт или лампасы на брюках. Если выбираете принт с вертикальными полосками, не нужно чтобы он был слишком активным и частым – это тоже нехорошо. Не стоит бояться горизонтальных или косых полос, иногда, их можно легко переманить на свою сторону. Но если горизонтальных линий слишком много, они могут «поделить» фигуру и сделать вас короче.
4. Разноцветные комплекты
Так же, как горизонтальные полоски, верх и низ разных цветов могут «разделить» фигуру и создать не комфортное ощущение ее «короткости». Если хотите визуально «вытянуть» образ или просто не уверены, что правильно подберете комплиментарные цвета – создавайте монохромные (однотонные) луки. Верх и низ в одном цвете или разных оттенках сделает образ «дороже» и изящней. Это правило работает не только для девушек plus-size, а для всех.
5. Широкие кюлоты и джинсы-скини
Широкие кюлоты редко украшают крупную фигуру, чаще наоборот – делают ее квадратной. Слишком узкие джинсы будут акцентировать внимание на бедрах, а широкие – сделают ноги очень массивными. Именно поэтому лучше взять укороченные брюки длиной 7/8, широкие брюки со стрелками( стрелка - нужная вертикаль) или клеш. А джинсы присмотрите укороченные и прямые или клешенные в пол. Такой образ будет довольно элегантным.
6.Не перебарщивайте с декольте
Многие девушки аппетитных форм грешат глубоким декольте, считая, что так они отвлекают внимание от других проблемных зон. Но зачастую при этом образ получается слегка вульгарным, а нам это не нужно. Во всем нужно знать меру и выбирать более скромные горловины. Например – вырез каре, если у вас большая грудь и узкие плечи. Ассиметричный вырез, оголяющий одно плечо сделает плечи уже. А вырез под горло поможет уравновесить грудь и бедра, и посмотрите, как дорого и элегантно он выглядит.
7. Меньше блесток
Если говорить о вечерних нарядах, то тут хочется посоветовать использовать меньше блеска. Блестящие фактур зачастую способны только добавить несколько килограммов и подчеркнуть недостатки, а не наоборот скрыть их. Лучше взять матовые фактуры и ткани, которые будут поглощать свет и представлять фигуру в выгодном свете. А праздничную нотку добавить с помощью аксессуаров.
8. Используйте в образах аксессуары
Вообще не стоит недооценивать силу аксессуаров. Широкий ремень визуально сделает талию тоньше, а длинное колье вытянет шею. Но это касается не только украшений и ремней. Например свободно висящий легкий шар или платок, сможет вытянуть образ. А вот украшений под самое горло лучше избегать, это – ошибка.
9. Не забывайте про корректирующее белье
Нет, никто не заставляет носить корсеты, как в 18 веке, и перетягивать талию до 40 сантиметров. Просто не забывайте, что правильно подобранное белье – это основа всего образа. Корректирующее белье можно носить каждый день, оно поможет сгладить все недостатки и сделает силуэт более изящным. А вот белье со швами, которые совсем неизящно проглядывают сквозь одежду, а также слишком тесное белье, которое перерезает живот или ноги – это ошибки.
10. Короткие стрижки
Тут конечно сколько людей, столько и мнений. Но я считаю, что никто не хочет чтобы голова была не пропорциональна телу – а с короткой стрижкой все зачастую выглядит именно так. Однажды мой друг, стилист по волосам, рассказал, как к нему приходят девушки и просят сделать прическу более объемной, чтобы бедра казались уже. В тот момент я очень удивился, но стал присматриваться к разным стрижкам девушек plus-size – и пришел к выводу, что это чистая правда, фокус работает. Длинные волосы – это тоже вертикальная линия, и они могут визуально сделать лицо худее, а плечи – уже. Да и ко всему прочему женщина с ухоженными волосами ниже плеч – это всегда очень женственно. Это мое личное мнение.