Больше не наливать: семь признаков, что вы стали спиваться

Вообще-то врачи советуют на время карантина вовсе отказаться от алкоголя: спиртные напитки – это депрессант, которые оказывают дополнительную нагрузку в условиях стресса, могут спровоцировать приступ тревожного расстройства и даже депрессии. Но на практике не многие из нас оказываются готовы отказаться от вечернего бокала вина, бутылки пива или шота-другого чего-нибудь покрепче. Если от этого не страдают ни здоровье, ни отношения с близкими, ни работа – то и на здоровье. Но на всякий случай проверьте: не слишком ли вы увлеклись? Если хотя бы четыре утверждения из приведенных ниже справедливы, вам стоит снизить дозу или даже вовсе отказаться от крепких напитков на какое-то время.

Вам трудно общаться и развлекаться без алкоголя

Женщины, которые испытывают трудности с алкоголем, со временем теряют интерес к любой социальной активности, если она не связана с выпивкой. Просто встречи с друзьями или занятия некогда любимым хобби — все это или требует совмещения с алкоголем, или становится неинтересным. Если вы раз за разом встречаетесь с подругой в онлайн-баре или просто за бокалом вина «по зуму», возможно, вам стоит задуматься.

Вы много пьете

«Много» в данном случае относится не только к количеству употребляемого алкоголя, но и к частоте выпивки. Алкоголизм — прогрессирующее заболевание, и вам точно стоит насторожиться, если в последнее время вы стали выпивать чаще или больше, чем раньше. Если сейчас вам за вечер хочется выпить больше, чем полгода или год назад — точно стоит притормозить. Официально «безопасными» дозами для женщин считается три порции алкоголя за раз и не более семи в неделю, но на самом деле сигналом проблемы могут стать даже небольшие дозы — если вдруг вы стали пить больше, чем раньше.

Вы пьете больше, чем планировали

Честно собирались ограничиться одним коктейлем, а в итоге выпили пять? Обещали себе не пить весь уик-энд, но уже в субботу вечером открыли домашний бар? Все это — признаки того, что ваши отношения с алкоголем стали слишком близкими. Если вы не можете выдержать заявленный срок без алкоголя или пьете больше, чем планировали — пора насторожиться.

Вы пьете ради опьянения

Спросите у себя, пили бы вы столько же вина или пива, если бы эти напитки были совершенно безалкогольными? Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться тем эффектом расслабления и свободы, который дает алкоголь, но если вы не можете достичь его никаким другим способом — скорее всего, у вас проблемы.

Алкоголь нарушает ваши планы

Алкоголь становится проблемой, если из-за него вы меняете свои планы, опаздываете на работу (или вовсе ее пропускаете), отказываетесь от встреч с друзьями. Иными словами, если в какой-то момент вы понимаете, что вашей жизнью управляете не вы, а выше желание выпить — дело плохо.

У вас бывают провалы в памяти

Если на утро вы нетвердо помните некоторые эпизоды из вчерашнего праздника, то у нас для вас плохие новости. Дело в том, что мозг женщин куда уязвимее для алкоголя и некоторые серьезные последствия злоупотребления алкоголем могут наступить раньше. Провалы в памяти — один из тех симптомов, после которых надо всерьез пересмотреть свои отношения с алкоголем. И остановиться, пока не поздно.

Вам приходится скрывать, сколько вы пьете на самом деле